Ученые сыграли в квантовый вариант игры Го при помощи запутанных фотонов

Группа исследователей из нескольких китайских научно-исследовательских учреждений, используя запутанные фотоны света, создала то, что можно назвать квантовым вариантом известной настольной игры Го (Go), реализованной при помощи лазеров и сложной квантово-оптической системы. В дальнейшем, как полагают эти ученые, разработанные принципы могут быть использованы для создания квантовых версий других игр и обучения систем искусственного интеллекта
следующих поколений.
Напомним нашим читателям, что игра Го ведется на доске, размеченной квадратной сеткой. Два игрока попеременно ставят в точки пересечения линий сетки белые или черные камешки округлой формы. Целью этой игры является захват как можно большей площади доски камешками одного цвета, для этого каждый противник старается окружить камнями своего цвета области, уже занятые камнями противника. На первый взгляд эта игра достаточно проста, но при более детальном рассмотрении можно увидеть ее сложность, возникающую из огромного количества комбинаций и вариантов следующих ходов.
Квантовый вариант игры Го обладает еще большей сложностью, чем обычный ее вариант. Все начинается с того, что игроки "устанавливают" на виртуальную квантовую доску по паре запутанных фотонов. Оба этих фотона остаются на доске до тех пор, пока не происходит контакт одного из фотонов с фотоном противника, установленным на доску в одном из последующих ходов. И после этого на доске остается только один из пары ранее установленных фотонов.
Такие изменения позволили удвоить количество возможных комбинаций и, как следствие, удвоить уровень сложности игры. Более того, в квантовой версии игры игроки имеют возможность захватить фотон противника, окружив его своими фотонами при условии того, что фотон противника уже не находится в запутанном состоянии. Дополнительную долю в сложность захвата фотонов противника вносит то, что каждый игрок не знает заранее, находится ли конкретный фотон противника в запутанном состоянии.
Все вышеперечисленные вещи позволили поднять сложность квантового варианта игры во много раз по сравнению с обычной игрой Го, и обоим соперникам теперь гораздо труднее сделать выбор правильного следующего хода. Введенные учеными в игру элементы случайности могут стать "площадкой для тренировок" более мощных систем искусственного интеллекта
, которые после подобного обучения
будут в состоянии играть в другие игры с элементами хаотичности, такими, как покер
и некоторые другие карточные игры.