Компания IBM планирует создать к 2023 году квантовый компьютер с 1000 кубитами

В течение последних двух десятков лет ученые и инженеры постоянно озвучивают далеко идущие планы по созданию полноценного квантового компьютера, который сможет легко "заткнуть за пояс" все вместе взятые самые мощные суперкомпьютеры. В последнее время в этой области наметился достаточно серьезный прогресс, уже были созданы квантовые компьютеры, имеющие в своем составе десятки квантовых битов, кубитов
, но лишь немногие из этих систем способны делать что-то полезное. И недавно представители IBM
обнародовали амбициозные планы компании в области квантовых компьютеров, и в этих планах значится создание компьютера с 1000 кубитов к 2023 году. Для сравнения, самая большая вычислительная система IBM
на сегодняшний день построена на базе всего 65 кубитов.
Кроме компьютера с 1000 кубитов, в плане компании IBM стоит создание промежуточных вариантов со 127 и 433 кубитами в 2021 и 2022 году соответственно. Но самым "венцом" плана является создание крупномасштабной вычислительной системы с одним миллионом кубитов, правда сроки исполнения этого этапа еще не озвучиваются. "Наш план действий - это больше, чем просто план или презентация в PowerPoint" - рассказывает Дарио Джил (Dario Gil), руководитель исследовательского отдела IBM, - "Это - выполнимый план, и мы уже приступили к его реализации".
Отметим, что IBM является не единственной компанией, вынашивающей "наполеоновские планы" по поводу квантовых компьютеров. В настоящее время ее основным конкурентом IBM является компания Google, которая приблизительно год назад продемонстрировала
так называемое квантовое превосходство
при помощи своего компьютера с 53 кубитами. И, естественно, у компании Google имеется
свой план по созданию компьютера с миллионом кубитов, простирающийся на ближайший десятилетний период.
Создание компьютера с 1000 кубитов, точнее 1121 кубитом, станет очень важной вехой на пути к полноценному квантовому компьютеру. Справедливости ради стоит отметить, что такая система еще будет в 1000 раз менее мощной, чем система, требующаяся для реализации полностью всего потенциала технологий квантовых вычислений. Но ее будет достаточно для проведения поисков и разработки технологий защиты от ошибок, которые производят при своей работе "привередливые" квантовые биты. Более того создание 1000-кубитового компьютера станет чем-то вроде "точки перегиба", в которой исследователи компании смогут переключиться с задачи понижения коэффициента ошибок отдельных кубитов на задачи оптимизации архитектуры и физического воплощения системы в целом.
В настоящее время специалисты компании IBM уже начали подготовку к реализации перовой части своего плана - сейчас они монтируют гигантский холодильник, криостат, охлаждаемый жидким гелием, объема которого будет достаточно для размещения квантового компьютера с миллионом кубитов. И если исследователям IBM все-таки удастся создать 1000-кубитовый квантовый компьютер за последующие два года, то задача создания компьютера с миллионом кубитов может обрести более четкие и определенные временные границы, перейдя из разряда фантастики в разряд выполнимых вещей.