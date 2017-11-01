 |  | Сегодня, 08:11 | Информационные технологии, Космос и Авиация

Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble

Изображение космической туманности


Теун ван дер Залм (Teun van der Zalm), программист и специалист в области компьютерной графики, разработал ряд алгоритмов, способных сгенерировать совершенно случайные изображения космических туманностей, которые можно использовать в компьютерных играх, в системах виртуальной реальности и для создания спецэффектов в кинематографе. И самым примечательным в этом деле является то, что изображения туманностей, сгенерированные компьютером, ни в чем не уступают ни по качеству, ни по красоте снимкам, сделанным общеизвестным "космическим художником", космическим телескопом Hubble.

Для того, чтобы создать такую красоту, ван дер Залм протестировал ряд алгоритмов сложной математической обработки и остановил свой выбор на алгоритме шума Перлина (Perlin Noise). Этот алгоритм, широко использующийся в компьютерной графике, был создан в 1983 году Кеном Перлином (Ken Perlin), который сейчас является профессором информатики Нью-Йоркского университета.

Изображение космической туманности #2


Придание живой формы "цифровой" туманности осуществляется в несколько этапов. Сначала, при помощи шумового алгоритма Перлина создается основной случайный объект. Затем, при помощи ряда других алгоритмов, этот объект разбивается на мельчайшие частицы, массив которых снова пропускается через "шумовой" алгоритм. На втором этапе массив частиц обрабатывается рекурсивным алгоритмом, в результате работы которого на свет появляется изображение туманности, которое затем рендерится при помощи стандартных программных средств и приобретает свой окончательный вид.

В видеролик, приведенный ниже, включена цитата Карла Сагана (Carl Sagan) из фильма серии "Cosmos: A Personal Voyage Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean" : "Эти облака скрывают одни из самых секретных мест Вселенной - космические "родильные дома", места, где рождаются новые звезды. За счет сил гравитации в этих местах создаются уплотнения пыли и газа, которые разогреваются и начинают сиять, освещая окружающее пространство. Такие облака являются свидетелями постоянного рождения новых звезд и бурной смерти звезд, подошедших к концу своей жизни".





Ключевые слова:
Космическая, Туманность, Изображение, Снимок, Телескоп, Hubble, Компьютер, Алгоритм

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 08:26
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3857
    Не хуже снимков Хаббла, однозначно


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 14:45
    #2 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 204
    Цитата: FomaNeverujuwij
    Не хуже снимков Хаббла


    в смысле, это алгоритмическое искусство. типа ИИ художества?
    и зачем - исключительно для игр))


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    General evolution theory on FB
        
    Сегодня, 18:35
    #3 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 67
    interim,
    поддерживаю, толку в этом ноль, а по поводу красоты, то тут вобще нечего и говорить, одно дело когда перед тобой реальный снимок, и совсем другое когда это просто рандомная картинка пусть и красивая...вон на ютубе куча видео, где люди за пару минут балончиками с краской тоже делают шэдэвры, но толку с такой картины мало, да красиво, да талант, но на этом все заканчивается... совсем другой расклад когда перед тобой фото реального космоса, пусть и не супер качества, все равно ошущения совсем иные( не судите строго, может я просто не проникся, такой уж я дуб) )))
        

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