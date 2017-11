Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble

Теун ван дер Залм (Teun van der Zalm), программист и специалист в области компьютерной графики, разработал ряд алгоритмов, способных сгенерировать совершенно случайные изображения космических туманностей , которые можно использовать в компьютерных играх, в системах виртуальной реальности и для создания спецэффектов в кинематографе. И самым примечательным в этом деле является то, что изображения туманностей , сгенерированные компьютером, ни в чем не уступают ни по качеству, ни по красоте снимкам, сделанным общеизвестным "космическим художником" , космическим телескопом Hubble Для того, чтобы создать такую красоту, ван дер Залм протестировал ряд алгоритмов сложной математической обработки и остановил свой выбор на алгоритме шума Перлина (Perlin Noise). Этот алгоритм, широко использующийся в компьютерной графике, был создан в 1983 году Кеном Перлином (Ken Perlin), который сейчас является профессором информатики Нью-Йоркского университета.Придание живой формы "цифровой" туманности осуществляется в несколько этапов. Сначала, при помощи шумового алгоритма Перлина создается основной случайный объект. Затем, при помощи ряда других алгоритмов, этот объект разбивается на мельчайшие частицы, массив которых снова пропускается через "шумовой" алгоритм. На втором этапе массив частиц обрабатывается рекурсивным алгоритмом, в результате работы которого на свет появляется изображение туманности, которое затем рендерится при помощи стандартных программных средств и приобретает свой окончательный вид.В видеролик, приведенный ниже, включена цитата Карла Сагана (Carl Sagan) из фильма серии "Cosmos: A Personal Voyage Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean" : "Эти облака скрывают одни из самых секретных мест Вселенной - космические "родильные дома" , места, где рождаются новые звезды. За счет сил гравитации в этих местах создаются уплотнения пыли и газа, которые разогреваются и начинают сиять, освещая окружающее пространство. Такие облака являются свидетелями постоянного рождения новых звезд и бурной смерти звезд, подошедших к концу своей жизни".