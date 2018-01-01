 |  | Сегодня, 06:31 | Информационные технологии, Электроника и полупроводники

Новые мемристоры, способные переключаться между 128 состояниями, станут основой памяти и нейроморфных процессоров следующего поколения

Мемристорные чипы


Исследователи из университета Саутгемптона создали улучшенный вариант электронного прибора, мемристора, который способен изменять свое электрическое сопротивление в ответ на силу протекающего через него тока. Новый мемристор способен переключаться в любое из 128 стабильных состояний, что в четыре раза больше, чем аналогичные показатели любых других мемристоров, созданных ранее. Данная технология, после ее доведения до совершенства, может стать основой компьютерной памяти и нейроморфных процессоров следующего поколения.

"Мемристоры являются ключевой технологией, предоставляющей возможности для создания чипов следующего поколения, подражающих принципам работы головного мозга" - пишут исследователи, - "И для наилучшего подражания эти чипы должны быть полностью реконфигурируемыми, масштабируемыми и максимально эффективными насколько это возможно".

Основой структуры новых мемристоров являются несколько металл-оксидных двойных барьерных слоев, каждый из которых имеет отличные от других слоев электрические характеристики. Совокупность этих нескольких слоев, вносящих свою долю в общую ионную проводимость устройства, и позволила расширить количество состояний одного мемристора до 128, что позволяет хранить в одной ячейке памяти на базе такого мемристора 6.5 бит информации.

Более того, со слов исследователей, мемристоры нового типа демонстрируют достаточно высокую стабильность, быстродействие и эффективность, т.е., для их функционирования требуется совсем незначительное количество энергии. В настоящее время создано несколько опытных образцов мемристоров нового типа, характеристики которых из-за условий полукустарного производства, значительно отличаются от экземпляра к экземпляру, поэтому приводить сейчас какие-либо цифры совершенно бесмысленно. Но ученые считают, что разработка технологии промышленного производства, которая уже ведется в данное время, позволит увеличить повторяемость и уменьшить разброс характеристик отдельных устройств.




Ключевые слова:
Мемристор, Состояние, Бит, Информация, Компьютер, Память, Нейроморфный, Процессор, Слой, Проводимость

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:25
    #1 Написал: Pulsar

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    Комментариев: 348
    Почему 6,5 бит? 128 - это два в седьмой степени, значит 7 бит.
        

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