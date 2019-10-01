Машины-монстры: Самая маленькая в мире камера медицинского назначения

Не так давно компания OmniVision
, выпустив на рынок самую маленькую камеру медицинского назначения, стала держателем мирового рекорда, официально зарегистрированного в Книге мировых рекордов Гиннеса. Рекордсмен, крошечное устройство OVM6948 CameraCubeChip, показанное на снимке выше рядом с зернышком черного перца, имеет размер 0.575 на 0.575 миллиметра, разрешающую способность 200 на 200 точек и оно обладает большим потенциалом для оказания существенного влияния на область медицинской диагностики и т.п.
В настоящее время большая часть тонких операций в области нейрохирургии, кардиохирургии, гинекологии и др. проводятся практически вслепую или с использованием низкокачественных изображений, которые могут обеспечить оптоволоконные эндоскопы. Лишь немногие медицинские учреждения могут сейчас позволить себе приобретение техники, обеспечивающей высокое качество изображения
, и крошечный модуль OmniVision может стать решением данной проблемы.
"Технология нашей компании предлагает компактное высококачественное решение, на базе которого будут созданы весьма доступные эндоскопы, катетеры и другие устройства, спрос на которые растет буквально каждый день" - рассказывает Аарон Чьянг (Aaron Chiang), руководитель компании OmniVision, - "Все это позволит уменьшить риски занесения заражения, и уменьшит время, требующееся на ремонт, предпроцедурное тестирование и стерилизацию эндоскопов многократного использования".
Датчик OV6948, размером 0.65 на 0.65 и длиной 1.158 миллиметра, представляет собой камеру OVM6948 установленную на специальном наконечнике. В нем также присутствует устройство освещения, гарантирующее высокое качество получаемых изображений, что имеет важное значение при работе в условиях недостаточной освещенности. В качестве осветителя используется специальный светодиод, имеющий низкую рабочую температуру, что исключает нагрев чувствительных элементов матрицы камеры, снижающий их чувствительность. Все это обеспечивает устройству угол обзора в 120 градусов и возможность фокусировки на объектах, находящихся на удалении от 3 до 30 мм от камеры при скорости съемки в 30 кадров в секунду.
Появление камер OmniVision на рынке позволит обзавестись компактными эндоскопами
тем медицинским учреждениям, которые ранее не могли позволить себе такого из-за проблем с финансированием. Помимо этого, пациенты, которые принимали участие в испытаниях опытных образцов, отмечают "повышенный комфорт и малое время реабилитации" после использования этого устройства по сравнению с другими подобными устройствами
, чему способствует малая потребляемая камерой мощность (25 мВт), исключающая нежелательный побочный нагрев.Машины-монстры
- все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними
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