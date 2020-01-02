Машины-монстры: Первый молекулярно-электронный чип, содержащий 100 миллионов устройств чтения информации из ДНК

Компания Roswell закончила разработку и создание опытных образцов первых в своем роде молекулярно-электронных чипов, в которых были использованы все самые последние достижения из областей полупроводниковых технологий, нанопроизводства, биодатчиков и т.п. Все это позволило создать интегральный CMOS-чип, на котором содержится огромное количество элементов молекулярных датчиков, которые, при цене чипа в 100 долларов США, способны произвести считывание информации полного генома человека всего за один час.
В 2019 году компания Roswell Biotechnologies, Inc, руководству которой удалось привлечь инвестиции в размере 32 миллионов долларов, закончила разработку ряда ключевых технологий, необходимых для реализации процедуры прямого, высокоскоростного и точного чтения генетических данных и другой информации биологического происхождения.
Как уже упоминалось выше, первый молекулярно-электронный чип компании Roswell создан для быстрого считывания генетической информации из ДНК. Чипы, которые компания планирует создать в ближайшем будущем, будут намного сложней и они будут способны выполнять более сложные функции, такие, как обнаружение белков определенных типов, биомаркеров различных заболеваний, что может быть использовано в полевой инфекционной медицине, в экологическом мониторинге или для идентификации биологических образцов различной природы.
В настоящее время технология ENDSeq™ System (Electronic Nano-Device Sequencing), способная уменьшить время считывания генетической информации с нескольких суток до десятков минут, может стать тем, что кардинально снизит стоимость этой процедуры. Это, в свою очередь, способно послужить сильным толчком к дальнейшему развитию соответствующих областей медицины. Кроме этого, на базе нового чипа компания Roswell планирует выпустить первое устройство, Data Reader, которое обеспечит высокую скорость считывания информации, используя молекулы синтетической ДНК в качестве информационного носителя
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