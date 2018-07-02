ZKZM-500 - китайский лазерный "аналог" АК-47, способный поражать цели на километровой дистанции

Специалисты китайского Института оптики и высокоточной механики закончили разработку лазерной штурмовой винтовки ZKZM-500. В настоящее время ведутся заключительные работы по подготовке производства нового вида оружия и она, новая винтовка ZKZM-500 уже скоро окажется на вооружении спецподразделений китайской полиции, ориентированных на проведение антитеррористических операций. Согласно имеющейся информации, винтовка ZKZM-500 способна поражать цели на дистанции до одного километра, ее лазерный луч имеет мощность, достаточную для того, чтобы обуглить человеческую кожу или воспламенить емкости с горючими материалами.
Винтовка ZKZM-500 имеет условный калибр 15 миллиметров и весит около трех килограмм, что приблизительно соответствует весу автомата АК-47. Дальность ее стрельбы составляет 800 метров и она может быть установлена стационарным способом на автомобилях, катерах и летательных аппаратах
.
В случае ситуаций с захватом заложников винтовка ZKZM-500 может использоваться для стрельбы через окна и временного вывода террористов из строя. Так же лазерную винтовку можно использовать в тайных военных операциях, излучаемый ею луч достаточно силен для того, чтобы воспламенить содержимое бензобака автомобиля или топливный склад военного аэродрома.
Лазерное оружие полностью бесшумное и излучает невидимый глазом луч. Поэтому цель не узнает ни о чем, пока лазерный свет не прожжет одежду и не поразит кожу, после чего, в лучшем случае, останется глубокий шрам. Боль от этого, согласно имеющейся информации, во много раз превышает болевой порог и человек попросту теряет сознание. А тот, человек, которому не посчастливилось надеть что-то из несгораемой ткани, имеет все шансы свариться в этой одежде заживо.
Стоимость одного экземпляра лазерной винтовки ZKZM-500 составляет порядка 15 тысяч долларов, что относительно недорого с учетом того, что ей не требуется никаких боеприпасов. Встроенная литий-ионная батарея способна обеспечить до 1 000 лазерных выстрелов, длительность каждого из которых составляет две секунды. Несмотря на цену, которая по карману многим частным лицам, продажа лазерных винтовок ZKZM-500 будет ограничена только полицией и вооруженными силами.
И в заключении следует отметить, что создание винтовки ZKZM-500 является нарушением Протокола Организации Объединенных наций об ослепляющем лазерном оружии, подписанного в 1998 году представителями 108 стран. Этот протокол запрещает использование оружия
, которое способно навсегда лишить человека зрения
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