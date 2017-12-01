MAGMA - новый беспилотник компании BAE Systems, плоскости которого лишены элеронов
Для того, чтобы сделать летательный аппарат более легким, скоростным и более скрытным, можно избавиться от подвижных элеронов и рулей на его крыльях и хвостовом оперении. Эту идею удалось реализовать специалистам известной оборонной компании BAE Systems, которые работали совместно с учеными из Манчестерского университета. Созданный их совместными усилиями беспилотник MAGMA UAV (Unmanned Aerial Vehicle) маневрирует и изменяет направление полета путем распределения и управления направлением потока выхлопных газов от его единственного реактивного двигателя.
Вместо элеронов на задней кромке крыльев беспилотника MAGMA есть ряд узких щелей. Часть выхлопных газов двигателя отводится от общего потока и вырывается из этих щелей со сверхзвуковой скорости. Используя распределение потоков выхлопных газов, выходящих из щелей на концах крыльев, можно управлять вектором создаваемой ими тяги и изменять направление полета так, словно на крыльях установлены обычные элероны.
Следует заметить, что данная система уже не нова, компания BAE Systems использовала подобные технологии векторизации тяги в беспилотнике DEMON UAV.
Но, кроме замены элеронов потоками выхлопных газов с изменяемым вектором, в беспилотнике MAGMA использован подобный способ управления вектором основного потока от реактивного двигателя. За выходным отверстием двигателя расположена поверхность, имеющая определенную кривизну. В обычных условиях поток выхлопных газов "придерживается" этой поверхности и направляется под некоторым углом к направлению выходного сопла двигателя. В этой кривой "отклоняющей" поверхности так же имеются узкие щели, через которые часть выхлопных газов бьет перпендикулярно направлению основного потока, отклоняя его в сторону. И чем сильней поток выхлопных газов, бьющих из щелей, тем на больший угол отклоняется основной вектор тяги, создаваемый двигателем.
"Мы уже запланировали программу летных испытаний беспилотника MAGMA, которые начнутся через несколько месяцев. И главной целью данного мероприятия является демонстрация возможностей новой технологии векторизации тяги, которая позволяет обойтись без любых движущихся деталей и узлов, в том числе и элеронов" - пишут представители компании BAE Systems, - "В случае успеха испытаний мы собираемся оснастить такой же системой векторизации тяги и полномасштабный самолет с единственным газотурбинным реактивным двигателем".