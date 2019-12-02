Самый маленький в мире дом, "построенный" вручную в буквальном смысле

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали нашим читателям об ученых-энтузиастах, которые при помощи самых современных технологий
изготавливают различные микроскопические вещи
. И то, о чем сейчас пойдет речь, можно назвать самым маленьким домом в мире на сегодняшний день, ведь его размеры во много раз меньше толщины человеческого волоса.
Это крошечное сооружение было изготовлено Трэвисом Касагрэйндом (Travis Casagrande), научным сотрудником канадского Центра Электронной Микроскопии университете МакМастера (McMaster University). Интересен тот факт, что все это было сделано буквально вручную, при помощи визуального управления лучом заряженных ионов галлия, который выступал в роли тончайшего резака, снимающего один за другим слои с поверхности кремниевого кристалла.
В результате работы Трэвиса получилось крошечное сооружение, размерами 6 на 10 микрон. В отличие от этого, микроскопический дом, созданный в прошлом году
сотрудниками французского института FEMTO-СВ, имеет в два раза большие размеры. Более того, новый микроскопический домик имеет гораздо больший уровень детализации, на его "стенах" можно рассмотреть надписи и даже отдельные "кирпичи".
А основанием для микроскопического домика служит голова снеговика относительно большего размера, который был изготовлен из материала, используемого в исследованиях, связанных с литий-ионными аккумуляторными батареями.
"Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке" - рассказывает Трэвис Касагрэйнд, - "Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей".