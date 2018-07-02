Новый тип камуфляжного материала скроет вас от взора тепловых камер

В фантастическом фильме "Хищник" герой Арнольда Шварценеггера скрывался от "теплового зрения"
пришельца, обмазавшись слоем мокрой и холодной грязи. Но если бы он использовал новый "тепловой камуфляжный" материал
, разработанный группой ученых из Манчестерского университета, то скрыться от хищника Арнольду Шварценеггеру удалось бы намного легче и эффективней.
Новый тонкий, гибкий и легкий материал состоит из трех еще более тонких слоев. Верхний слой представляет собой несколько суб-слоев графена, формы углерода, кристалл которой имеет одноатомную толщину. Нижний слой изготовлен из огнеупорного нейлона, покрытого слоем золота. Эти два слоя являются электродами, разделенными мембраной, пропитанной ионной жидкостью, водным раствором нескольких типов солей, который содержит как положительно заряженные, так и отрицательно заряженные ионы.
Когда через этот материал в определенном направлении пропускается небольшой электрический ток, ионы начинают перемещаться из мембраны в сторону графенового электрода. За несколько секунд концентрация ионов увеличивается настолько, что количество инфракрасного излучения от графеновой поверхности кардинально снижается. А поскольку практически все ночные камеры регистрируют именно инфракрасный свет, то такой метод блокировки этого излучения сделает невидимым для камер объект
, укрытый под слоем камуфляжного материала.
Отметим, что во время предыдущих попыток создания теплового камуфляжа
исследователи сталкивались с большим количеством непреодолимых проблем, таких, как твердость и хрупкость используемых материалов, слабая адаптируемость к изменениям окружающей среды и малая скорость реакции. Как можно увидеть, в случае нового материала большая часть этих проблем была успешно решена, а высокая скорость реакции нового материала позволит системе камуфляжа моментально адаптироваться к изменениям внешней температуры, что позволит срываемому объекту не выделяться на фоне других объектов окружающей среды.
"Мы реализовали абсолютно новый принцип электрического управления количеством излучаемого инфракрасного света" - пишут исследователи, - "Помимо систем адаптивного теплового камуфляжа, такая технология может быть использована и во множестве других областей, начиная от адаптивной инфракрасной оптики и заканчивая космическими технологиями".