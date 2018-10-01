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Ученые CERN объявили об обнаружении двух новых частиц и о возможном обнаружении третьей

Большой Адронный Коллайдер


Ученые Европейской организации ядерных исследований CERN, работающие на Большом Адронном Коллайдере в рамках эксперимента LHCb, объявили об обнаружении ими двух новых элементарных частиц, которые еще не были замечены никогда прежде. Более того, в полученных ими данных присутствуют намеки на возможность существования и третьей новой частицы, которая, вероятно, будет открыта после проведения целевых дополнительных исследований. Существование двух новых частицы полностью вписывается в рамки существующей Стандартной Модели. Эти частицы являются барионами и относятся к тому же самому классу, что и протоны, используемые для проведения столкновений в недрах коллайдера.

На долю барионов приходится большая часть материи Вселенной, включая протоны, нейтроны и другие сложные частицы, состоящие из трех еще меньших частиц, называемых кварками. Кварки бывают различных типов, которые ученые называют термином аромат, - нижние, верхние, прелестные, истинные, очарованные и странные. К примеру, протоны состоят из двух верхних и одного нижнего кварка, нейтроны - из одного верхнего и двух нижних.

Но кварковый состав двух новых частиц отличается от состава любых других известных частиц. Частицы {b(6097)+ и {b(6097)- состоят из двух верхних и одного прелестного, двух нижних и одного прелестного кварка соответственно. Такие частицы известны как нижние барионы, к этому классу относятся еще четыре известных частицы, обнаруженных в свое время учеными из Национально лаборатории имени Ферми в США. Однако, данный случай является первым разом, когда ученым удалось достаточно точно измерить массу подобных частиц, которая оказалась в шесть раз больше массы протона.

Отметим, что существование двух новых частиц было подтверждено со степенью достоверности в 12.7 и 12.6 сигма, что позволяет отнести это все в разряд подтвержденных открытий. Существование третьей частицы подтверждено с достоверностью в 3 сигма, чего недостаточно для признания этого в качестве открытия (5 сигма).

Однако, третья частица, существование которой еще не доказано, представляет для ученых больший интерес, ведь она относится к разряду экзотических частиц, тетракварков. Тетракварки - это экзотические мезоны, которые состоят не из двух кварков, а из четырех, двух кварков и двух анти-кварков, если быть точнее. Частица Zc-(4100), по предварительным данным, включает в себя два тяжелых очарованных кварка, а ее следы были обнаружены в момент распада б-мезона.


Ключевые слова:
CERN, LHCb, Большой, Адронный, Коллайдер, Частица, Протон, Открытие, Кварк, Барион, Тетракварк

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 09:23
    #1 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 314
    ...объявили об обнаружении ими двух новых элементарных частиц...

    чавой-то они не совсем похожи на элементарные потому как: Частицы {b(6097)+ и {b(6097)- состоят из двух верхних и одного прелестного, двух нижних и одного прелестного кварка соответственно

    Так к чему этот сыр-бор? Чтоб грандодатели получили сигнал: "Баблосики потрачены не зря, давайте ишё!" ?

    Применительно к математике эта сообщение звучит так: математики открыли новое число, ранее неизвестное, состоящее из фыивыприпаьр цифр. Это достижение имеет огромное научное значение. В дальнейшем математики планируют продолжить поиск новых чисел при соответствующем финансировании.
        
    Вчера, 10:19
    #2 Написал: Deepsoul

    Публикаций: 0
    Комментариев: 17
    Элементарным частицам ничто не мешает быть составными. А баблосов уже столько потрачено, что максимально полный разбор Стандартной модели уже дело принципа :)
        
    Вчера, 14:09
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4237
    Цитата: Bond013
    математики открыли новое число

    Было такое, и не так давно. По-моему, там шла речь о самом большом простом числе из какого-то математического ряда


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