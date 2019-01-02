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Физики создали устройство, внутри которого нарушаются законы, определяющие поведение и свойства света

Распространение света


Согласно результатам исследований, проведенных учеными-физиками из Национальной физической лаборатории и университета Хериот-Уотта в Эдинбурге, если импульс интенсивного света попадет внутрь тонкого кольца из специального оптического материала, то начинают происходить весьма странные вещи. А виной всему этому является оптический эффект, эквивалентный акустическому эффекту, называемому эффектом шепчущей галереи. В пределах этого кольца световые волны изменяют их поляризацию и период в нечетное или дробное количество раз, что ломает традиционную симметрию природы света, и это может стать в будущем основой совершенно новых инструментов для оптических технологий.

Более того, световые волны, заключенные внутри кольцевого оптического резонатора, собираются в нечто, ближайшим аналогом чего являются дискретные частицы, обладающие весьма странными свойствами. И эти странные свойства заставляют свет перемещаться внутри резонатора так, словно он не подчиняется традиционным законам физики.

В обычных условиях распространение импульса света подчиняется традиционным законам, которым подчиняются и другие виды волн, от акустических до электромагнитных. С точки зрения этих законов нет никаких различий между волной, которая "бежит" вперед или назад во времени. Это называется обратной временной симметрией и это является одним из основополагающих правил, используемых в оптических технологиях. Напомним, что еще в прошлом году ученым удалось создать устройство, получившее название "конденсатор потока" (flux capacitor), которое позволяет разрушить обратную временную симметрию света, и которое представляет собой однонаправленную оптическую петлю, используемую для изоляции чувствительного квантового оборудования от окружающей среды.

Помимо нарушения обратной временной симметрии экспериментальная установка нарушила другой закон, называемый симметрией поляризации. В обычных условиях поляризация света, плоскости, в которых происходят колебания электрической и магнитной составляющих волны света, остается неизменной. Но, при движении внутри резонатора, поляризация света изменилась и это нарушение можно описать, как приобретение световой волной закрученной эллиптической формы.

Сделанные учеными открытия должны заставить других ученых и инженеров начать принимать во внимание эти необычные аспекты поведения света. Ведь с уровнем развития оптических технологий увеличивается сложность оптических установок и, одновременно, уменьшаются размеры отдельных оптических компонентов. И перед тем, как запустить фотоны света по какому-нибудь очень сложному пути, необходимо знать, к чему это все может привести в конце концов.

"Понимание того, как мы можем управлять светом внутри схем, собранных из фотонных компонентов, поможет в будущем разработать целый ряд новых оптических технологий, включая квантовые технологии и датчики, избежав, при этом, возникновения неожиданностей, связанных со странным поведением света" - пишут исследователи.


Ключевые слова:
Кольцо, Оптический, Резонатор, Свет, Движение, Симметрия, Поляризация, Закон, Нарушение

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