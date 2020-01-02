Компания Toyota планирует строительство футуристического города для искусственного интеллекта, роботов и самоуправляемых автомобилей
В своем выступлении на выставке CES 2020 Акио Тойода (Akio Toyoda), президент компании Toyota Motor Corporation, объявил о планах компании построить футуристический город-прототип. Этот город, уже получивший название Woven City, будет возведен неподалеку от горы Фудзияма на территории старого производственного комплекса Toyota в Хигаси-Фуджи, площадью порядка 70 гектар, и эта площадь будет заполнена футуристическими зданиями и элементами инфраструктуры, предназначенными для исследований вопроса о том, как люди и роботы могут сосуществовать в гармонии.
На данном этапе проект города Woven City находится еще в самой ранней стадии, а начало первых строительных работ запланировано на 2021 год. После завершения строительства это место станет полностью контролируемым городом, в котором люди живут, работают и отдыхают в одной "большой лаборатории", а инженеры и ученые имеют возможность свободно разрабатывать и проверять в реальном мире самые новые технологии, связанные с искусственным интеллектом, автономным передвижением, обслуживанием, робототехникой и технологиями "умного дома".
Взаимосвязанная инфраструктура города Woven City должна стать самой экологически чистой и стабильной городской инфраструктурой на сегодняшний день. В ней достаточно широко будут использоваться технологии водородных топливных элементов компании Toyota, которая пригласит для сотрудничества в этой области всех заинтересованных ученых со всего мира. Население города Woven City будет состоять из постоянных жителей, которыми будут технические специалисты и обслуживающий персонал, и гостей, ученых и инженеров, которые будут проживать в городе временно для испытаний своих собственных технологий.
Проект города Woven City разрабатывается сейчас датским архитектором Бджарком Инджелсом (Bjarke Ingels), который старается воспроизвести в этом городе типичные улицы, которые можно встретить в любом современном городе. Каждая улица города Woven City будет разделена на три части, одна - для автоматических транспортных средств, вторая - для личных систем передвижения (велосипеды, электрические скутеры и т.п.), и третья - для пешеходов. Такие улицы будут образовывать сетку, разделяя город на блоки, каждый из которых будет или парком или кварталом со своим внутренним двориком.
Все здания в городе Woven City будут построены из древесины, а в их архитектуре будут использованы элементы традиционного японского столярного дела, совмещенные с "новыми производственными автоматизированными методами". Каждое здание в городе будет выполнять роль, как места проживания для людей, так и их места работы. Практически вся "промышленная инфраструктура", включая и автоматизированные линии доставки товаров, будет скрыта под землей, а искусственный интеллект и роботы взвалят на свои плечи абсолютно все повседневные рутинные работы, высвобождая людям больше времени для творческой деятельности или отдыха.
Уже известно, что строительство города Woven City будет выполняться в несколько этапов. К сожалению, никаких данных о сроках завершения строительства, которое начнется в 2021 году, руководство компании Toyota пока не озвучило. А на приведенных ниже видеороликах вам предоставляется возможность самим заглянуть в город будущего и просмотреть выступление Акио Тойода, из которого можно почерпнуть еще много интересной и полезной информации.