Ученые эксперимента ATLAS нашли множество случаев очень редкого вида распада бозона Хиггса на Z-бозон и фотон

Напомним нашим читателям, что бозон Хиггса был открыт учеными Европейской организации ядерных исследований CERN в 2012 году
. Признаками существования бозона Хиггса, зарегистрированными высокочувствительными датчиками экспериментов ATLAS и CMS Большого Адронного Коллайдера, стали случаи распада бозона
на пары фотонов
, W- и Z-бозоны. С того времени физики существенно углубили понимание свойств частицы, которая долгое время являлась последней недостающей частью Стандартной модели, благодаря изучению случаев распада бозона Хиггса
на пары тау-лептонов и нижнего кварка, в которых были также задействованы и истинные кварки. Однако, и по сей день остается открытым вопрос - может ли бозон Хиггса взаимодействовать с пока еще неизвестными частицами или видами фундаментальных сил
?
Спустя восемь лет с момента обнаружения, ученые эксперимента ATLAS зарегистрировали порядка 90 процентов видов распада бозона Хиггса
, которые предсказаны Стандартной моделью. Среди видов распада, который достаточно долго ускользал от внимания ученых, является распад Zy, распад на Z-бозон и фотон. Этот вид распада особенно интересен для физиков из-за того, что в нем принимает участие некая тяжелая "виртуальная" (возможно новая) частица. Для поисков этого вида распада ученые использовали набор данных LHC Run-2, в котором содержится почти в четыре раза больше записей о событиях с участием бозона Хиггса, чем в наборах данных, собранных в предыдущие периоды работы коллайдера.
Согласно предсказаниям Стандартной модели всего 0.15 процентов бозонов Хиггса распадается путем Zy, что сопоставимо с уровнем распада этого бозона на два фотона. Однако, в отличие от фотонов, Z-бозон немедленно распадается на другие частицы, что существенно затрудняет наблюдение за всем этим. О наличии Z-бозонов можно лишь догадаться по характерным следам их распада, которые содержат пары электронов или мюонов. С учетом чувствительности существующего оборудования только 7 процентов Zy-распада бозона Хиггса могут быть зарегистрированы и изучены, предоставляя ученым крупинки бесценной информации.
Чтобы отделить интересующие события с участием бозона Хиггса от шумов и фоновых процессов, ученые эксперимента ATLAS выполнили специальную подгонку распределения масс при процессе восстановления Z-бозона из следов его распада. Кроме этого, ученые разделили события с участием бозона Хиггса на несколько категорий, каждая из которых имела собственное значение соотношения сигнала к шуму. Все это позволило ученым построить своего рода "виртуальное дерево событий", одной из "ветвью" которого являлся распад бозона Хиггса на фотон и Z-бозон, который, в свою очередь, распался на пары мюонов или электронов.
Однако, проведенный учеными поиск принес весьма туманные результаты, уровень найденных случаев распада Zy оказался в два раза выше уровня, предсказанного Стандартной моделью. К тому же, результаты данных исследований имеют уровень стандартного отклонения в 2.2 сигма, в то время, как для признания результата открытием требуется уровень в 5 сигма. Однако, имеющихся сейчас данных уже достаточно ученым для того, чтобы с 95-процентной вероятностью утверждать, что уровень Zy-распада в реальности в 3.6 раза выше уровня, предсказанного Стандартной моделью. А окончательную точку над "i" помогут поставить лишь дополнительные данные, которые будут собраны в будущем, и в которых будет содержаться большее количество записей о случаях Zy-распада бозона Хиггса.