Машины-монстры: Создан самый маленький в мире захват, управляемый светом и способный удерживать микроскопические предметы

Одним из наиболее полезных инструментов, которыми пользуются люди при создании различных изделий, являются захваты , способные фиксировать что-либо и удерживать это в определенном положении. А если это "что-либо" очень и очень маленькое , деталь какого-нибудь микромеханизма, к примеру? Это именно та область, в которой может найти применение новый микрозахват, который управляется при помощи света и который является самым маленьким в мире на сегодняшний день среди других подобных устройств.Это экспериментальное устройство было разработано и создано совместными усилиями ученых из Варшавского университета (University of Warsaw) и университета Науки и техники AGH (AGH University of Science and Technology), Краков, Польша. Основой микроскопического инструмента являются две нити оптоволокна, расположенные параллельно, как стволы охотничьего ружья. Каждое оптоволокно имеет диаметр 125 микрон, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. На концы этих волокон был нанесен слой из жидкокристаллического эластомера (liquid crystal elastomer , LCE).Пропустив через оптоволокно потоки ультрафиолетового света, ученые заставили эластомер полимеризоваться, сформировав на концах волокон две удлиненных конусовидных структуры. После подачи через те же самые оптические волокна зеленого видимого света, который хорошо поглощается полимеризованным материалом, конусы из этого материала изгибаются, сближаясь друг с другом, захватывая и достаточно надежно удерживая все, что находилось в промежутке между ними.Конусообразные активные части микрозахвата остаются в "закрытом" состоянии до тех пор, пока материал продолжает освещаться зеленым светом. Но стоит только отключить свет, и захват "раскрывается", высвобождая удерживаемый им предмет. "Это является главным преимуществом разработанного нами устройства" - рассказывает доктор Петр Васильчик (Piotr Wasylczyk), - "Некоторым материалам, использованным при создании других подобных захватов, требуется освещение светом двух разных цветов, один - для того, чтобы захват сомкнулся, другой - для размыкания захвата. Нам же нужен свет только одного цвета, и это позволяет упростить и удешевить всю установку в целом".