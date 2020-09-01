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Ученые-физики, возможно, получили первые экспериментальные доказательства существования "темного бозона"

Темный бозон


Две независимые группы ученых, принимающие участие в "охоте" на частицы таинственной темной материи, опубликовали недавно результаты своих исследований, которые вступают в достаточно сильное противоречие. Первая из упомянутых групп вообще не получила никаких достоверных результатов в отличие от второй группы. А в результатах, полученных второй группой, возможно, присутствуют первые экспериментальные доказательства существования "темных бозонов", что дает ученым все основания на продолжение поиска и исследований в данном направлении.

Темные бозоны уже некоторое время являются кандидатами на звание частиц темной материи, таинственной субстанции, на долю которой приходится большая часть от всей материи во Вселенной и которая силами своей гравитации удерживает такие громадные космические образования, как галактики и скопления галактик.

К сожалению, обнаружение "темных" бозонов в нашем "светлом" мире столь же сложно, как попытка услышать шепот на большом расстоянии во время шторма. Однако, физикам, вооруженным сверхчувствительными научными приборами, может вполне хватать и уровня "шепота", для них сейчас самым главным является постановка своего эксперимента в идеально подходящих для него условиях.

Две исследовательские группы, о которых речь шла немного выше, одна из Массачусетского технологического института (MIT), другая - из Орхусского университета в Дании, проводили очень схожие эксперименты. Ученые искали очень малые различия в положении электрона атома изотопа, который перескакивал между дискретными энергетическими уровнями. Если бы эти различия были найдены, это могло указать на возможность "толчка" со стороны темного бозона, который возник бы в результате взаимодействия между орбитальным электроном и определенным типом кварка, который входит в состав нейтронов ядра атома.

Первая группа в своих экспериментах использовала группу изотопов иттербия, а вторая - атомы кальция. Участники обеих групп выстроили полученные ими результаты в определенном порядке, и данные, полученные при помощи атомов кальция, выстроились в четкую линию, которая полностью подчинялась формулам из существующих теорий. Зато эксперимент с атомами иттербия дал весьма значительные статистические отклонения от линейного закона.

Отметим, что ученым еще очень рано открывать шампанское. С одной стороны, присутствие темного бозона может являться причиной наблюдаемых отклонений. Но, этими же причинами могут быть и другие, такие, как погрешности произведенных измерений и вычислений, тип использованной учеными коррекции, называемой квадратичным полевым сдвигом и т.п.

Вполне естественно, что сейчас еще никто не в состоянии объяснить, почему один из схожих экспериментов вообще не дал никаких результатов, а второй дал достаточно значительные отклонения от теории. Для поиска такого объяснения ученым потребуется больше данных, намного больше, чем было собрано в ходе этих экспериментов и других, связанных с поисками частиц темной материи.

И весьма вероятно, что новый 100-километровый коллайдер, сооружение которого планируется в Женеве, более чувствительное научное оборудование и новые "умные" способы поисков влияния на наш мир фактически не существующих сейчас частиц, помогут нам в будущем найти ответы на вопросы, возникшие в нынешнее время и в недалеком прошлом.


Ключевые слова:
Темный, Бозон, Материя, Влияние, Электрон, Уровень, Изотоп, Атом, Иттербий, Кальций, Отклонение, Теория

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