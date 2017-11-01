Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки

Известно, что Солнце и другие звезды "приводятся в действие" одним из фундаментальных видов реакций - реакциями термоядерного синтеза. Два ядра атомов водорода, двигающиеся на огромной скорости, сталкиваются и сливаются в ядро атома гелия, выделяя, при этом, достаточно большое количество энергии. В теории, участие в реакциях термоядерного синтеза могут принимать и ядра атомов других химических элементов. Однако, результаты последних исследований, проведенных учеными Европейской организации ядерных исследований CERN, указывают на то, что ядра атомов являются не единственными вещами, кто может принимать участие в реакциях ядерного синтеза.
Исследователи эксперимента LHCb Большого Адронного Коллайдера недавно обнаружили новую частицу
, для синтеза которой из отдельных частей требуется достаточно большое количество энергии. Результаты исследований второй независимой группы ученых показали, что такая частица может образоваться в результате реакции синтеза, в которой задействованы две пары кварков. При этом, в результате такой реакции выделяется большое количество энергии, как и в случае реакции термоядерного синтеза. Но не надейтесь увидеть в скором времени кварковую бомбу, основанную на реакциях кваркового синтеза, у ученых пока имеются только лишь идеи насчет поисков следов и изучения подобных реакций.
"Очень короткое время существования тяжелого нижнего и очарованного кварков устраняет возможность любого практического применения таких реакций в настоящее время" - пишут исследователи.
Если вы помните из курса физики, в природе существует шесть видов кварков. Самыми распространенными из них являются верхние и нижние кварки, из них состоит практически вся окружающая нас материя. Четыре других типа кварков более тяжелы и более редки
. И именно из редких кварков
преимущественно состоит новая обнаруженная частица Xicc++
, которую можно охарактеризовать как "дважды очарованная xi с двойным зарядом".
Эта дважды очарованная частица состоит из обычного верхнего и двух тяжелых очарованных кварков. Для того, чтобы связать такие кварки воедино требуется более большое количество энергии, нежели для синтеза других частиц. Однако, при синтезе такой частицы выделяется излишек энергии в количестве, сопоставимом с количеством энергии, выделяющейся при обычной реакции термоядерного синтеза. Отметим, что в результате одной такой реакции выделяется небольшое с нашей точки зрения количество энергии, но концентрация этой энергии достаточно велика с учетом того, что реакция протекает на уровне субатомных частиц.
Согласно теории, реакции кваркового синтеза, в которых принимает участие более тяжелый нижний кварк, должны выделять в десять раз большее количество энергии, нежели реакция синтеза дважды очарованной xi-частицы. Однако, ученым еще неизвестно даже то, каким образом можно получить доказательства факта существования таких реакций в реальности. Кварки, которые принимают участие в таких реакциях, живут столь крошечные доли секунды, что они успевают пройти всего 22 миллиметра расстояния внутри рабочего объема датчика эксперимента LHCb. После этого частицы теряют всю свою энергию, распадаются и превращаются в потоки частиц других типов, словно метеор, взрывающийся после входа в плотные слои земной атмосферы.
Ученые считают, что возможность изучения реакций кваркового синтеза им могут предоставить столкновения ядер атомов тяжелых элементов, таких, как свинец, которые иногда проводятся в недрах Большого Адронного Коллайдера. И, помимо реализации сумасшедшей научно-фантастической мечты о кварковом синтезе, исследования в данной области могут пролить свет на некоторые пока необъяснимые феномены, такие, как существование весьма экзотических атомов с частицами, содержащими, помимо верхних и нижних еще и очарованные кварки, существование таинственной темной материи и многое другое.