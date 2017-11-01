 |  | Сегодня, 06:37 | Новости науки и техники

Коллайдер следующего поколения сократится в размерах и потеряет в мощности

Линейный ускоритель


Международный комитет ICFA (International Committee for Future Accelerators), отвечающий за проблемы сооружения нового коллайдера, ускорителя частиц следующего поколения, выдвинул ряд рекомендаций о уменьшении размеров будущего сооружения и снижения в два раза его мощности. Некоторые из ученых сочли эти рекомендации весьма странными и разочаровывающими в свете того, что в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере (БАК) в течение нескольких последних месяцев перестали появляться даже следы новых, неизвестных ранее частиц. Другими словами, БАК уже практически полностью исчерпал все свои возможности, несмотря на проведенную не так давно модернизацию и повышение мощности ускорителя.

Ученые связывают надежды о дальнейшем продвижении области физики элементарных частиц с новый линейным ускорителем-коллайдером International Linear Collider, строительство которого будет вестись в Японии и который должен войти в строй, согласно планам, в 2030 году. Предлагаемое комитетом ICFA сокращение размеров будущего ускорителя позволит уменьшить затраты на выемку грунта и другие накладные расходы. Это, плюс уменьшение мощности ускорителя, должно сократить общую сумму на 40 процентов от изначальной.

"Международный Линейный Коллайдер (ILC), который будет работать на уровне массы-энергии до 250 ГэВ, способен обеспечить высокоточные измерения, необходимые для изучения явлений, связанных с бозоном Хиггса" - пишут представители комитета ICFA.

Предполагается, что коллайдер ILC будет работать несколько по-иному, нежели Большой Адронный Коллайдер. Вместо лучей протонов в коллайдере ILC будут сталкиваться электроны и их "антиподы" со стороны антиматерии - позитроны, разогнанные электрическими магнитами с криогенными сверхпроводящими обмотками. Согласно изначальным планам длина прямого туннеля ускорителя ILC должна была составить 10 километров, но в свете последних рекомендаций она может быть уменьшена в два раза.

Схема ускорителя-коллайдера ILC


Проект ILC изначально оценивался в 10 миллиардов долларов. Такой проект в условиях современной экономической обстановки не по силам какой-либо отдельно взятой стране, он может быть реализован только при совместном участии большинства высокоразвитых стран - мировых лидеров.

Снижение мощности с 500 до 250 ГэВ оставит ученым-физикам возможность изучения явлений, связанных с бозоном Хиггса. Однако, за новым порогом энергии уже будут находиться самые тяжелые кварки, истинные кварки. Однако, большая мощность и больший уровень энергии разгона частиц могут быть получены позже путем проведения модернизации конструкции существующего ускорителя.

Все вышесказанное имеет пока только предварительный характер и то время, когда в Японии начнется строительство ускорителя ILC, может наступить еще не скоро или вообще не наступить никогда. Тем временем, Европейская организация ядерных исследований CERN, в ведении которой находится Большой Адронный Коллайдер, вынашивает планы по строительству еще большего кольцевого коллайдера Future Circular Collider, длина туннеля которого будет составлять 60 миль (порядка 100 километров). Так что будущее физики элементарных частиц является не настолько мрачным, как это может показаться с первого взгляда.




Ключевые слова:
Ускоритель, Коллайдер, Линейный, International Linear Collider, ILC, Строительство, Размер, Мощность, Энергия, Электрон, Позитрон

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Планируется создание нового ускорителя, превосходящего в три раза размеры Б ...
  • CERN собирается дать дополнительный год ученым, "охотящимся" за бозоном Х ...
  • CERN планирует повышение мощности коллайдера для проведения новых поисков б ...
  • Большой Адронный Коллайдер останавливается на двухлетний перерыв
  • В Японии планируется создание линейного коллайдера, преемника Большого Адро ...



    •
     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Сегодня, 09:35
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3864
    А нужен-ли будет ученым "урезанный" вариант?


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 10:20
    #2 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    FomaNeverujuwij, вот вот, особенно на фоне планируемого европейского 100 километрового...хотя если будет какой то иной принцип, то все может быть, с другой стороны дешевле изучать бозон Хигса на БАКе,(пусть он и прожорливей в плане потребления эллектричества) чем городить новый за 10 ккк и потреблять меньше )))

    мне вот не совсем понятно, что дает модернизация этих ускорителей, например БАК изначально же вроде разгонял частицы почти до скорости света, вот его модернизировали, был 8тераэлектронвольт, стал там 12 например, и че это дает?плюс 1 километр в секунду(например) скорости разгона частиц, или что? есть у кого мысли по этой теме?
        
    Сегодня, 10:55
    #3 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 318
    Зачем вообще в сейсмоактивной зоне строить подобные объекты? Это же не объекты олимпиады.
        
    Сегодня, 14:32
    #4 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 208
    "Проект...оценивался в 10 миллиардов долларов. Такой проект в условиях современной экономической обстановки не по силам какой-либо отдельно взятой стране"

    ну, да. не по силам отдельной стране, но вполне по силам отдельным особо выдающимся бизнесменам, не знающим, как еще извратиться, чтобы построить очередную роскошную яхту к своему многочисленному флоту суперяхт, соорудить еще один дворец на много миллиардов или залудить грандиозный невиданный фейерверк на потеху ротозеев на свадьбе у сына/дочери. чтоб все кругом обзавидовались их несметным богатствам и столь же безмерному идиотизму))


    --------------------
    General evolution theory on FB
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009