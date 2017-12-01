Машины-монстры: MagLab 32 T - магнит со сверхпроводящими обмотками, вырабатывающий рекордное по силе магнитное поле

8 декабря 2017 года, во время одного из экспериментов, проводимых учеными из Национальной лаборатории сильных магнитных полей (National High Magnetic Field Laboratory, MagLab) Государственного университета Флориды (Florida State University), новый электромагнит со сверхпроводящими обмотками выработал магнитное поле, силой 32 Тесла, что на 33 процента больше силы магнитного поля, вырабатываемого предыдущим подобным магнитом
-рекордсменом. Магнит MagLab 32 T, изготовленный на базе обычных низкотемпературных и новых высокотемпературных сверхпроводников, позволит физикам изучать тонкости взаимодействия электронов друг с другом и с окружающей их средой в условиях сильного магнитного поля, и проводить ряд других экспериментов, которые могут привести к разработке новых технологий, способных изменить уклад нашей повседневной жизни.
Отметим, что 2017 год стал весьма успешным годом для лаборатории MagLab, созданный магнит MagLab 32 T стал третьим магнитом-рекордсменом за последние 13 месяцев. Еще одним магнитом-рекордсменом является магнит с обмотками, имеющими сопротивление
, который вырабатывает поле, силой 41.4 Тесла, а третьим рекордсменом является гибридный магнит Connected Hybrid magnet, сила создаваемого которым поля равняется 36 Тесла.
Как уже упоминалось выше, в новом магните используются как обычные низкотемпературные сверхпроводники, которые перестают работать при силе магнитного поля выше 25 Тесла, так и высокотемпературные сверхпроводники, которые не подвержены внешнему влиянию столь сильно. Эти высокотемпературные сверхпроводники созданы на базе материала YBCO, соединения иттрия, бария, меди и кислорода. Собственно сверхпроводящий материал является разработкой компании Oxford Instruments, а обмотки из него для нового магнита были изготовлены компанией SuperPower Inc. Помимо этого для нового магнита был разработан целый ряд сопутствующих технологий изоляции, укрепления конструкции и системы силовой электроники, способной производить плавное включение и выключение электромагнита.
Как и другие магниты со сверхпроводящими обмотками, магнит MagLab 32 T вырабатывает весьма стабильное и однородное магнитное поле, которое подходит для проведения высокочувствительных экспериментов. Возможности, предоставляемые этим магнитом, станут доступны заинтересованным в этом ученым из других организаций в течение следующего года. И, как другие магниты лаборатории MagLab, магнит 32 T будет использоваться для исследований новых областей физики, химии, биологии и материаловедения.Машины-монстры
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