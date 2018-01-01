Ученые обнаружили бактерии, которые собирают золото по крупинкам и превращают его в большие "самородки"

Ученые-геологи из Квинсленда, Австралия, обнаружили уникальный новый тип полезных бактерий
, которые собирают самые мелкие крупинки золота и перерабатывают, превращая их в более крупные слитки, называемые самородками. Данное открытие позволит добывающим компаниям осваивать ранее неперспективные месторождения, но самой интересной областью применения новых бактерий станет переработка и извлечение золота из старой электроники
.
"В электронном мусоре содержится достаточно много золота и некоторых других благородных металлов" - рассказывает Франк Рейт (Frank Reith), профессор из университета Аделаиды, - "Обнаруженные нами бактерии предлагают эффективный, дешевый и не наносящий ущерба окружающей среде способ извлечения и возврата золота, некоторое количество которого которое находится в каждом мобильном телефоне или компьютере"
Отметим, что в электронном мусоре, старых мобильных телефонах, компьютерах, телевизорах и т.п., выброшенном в 2016 году во всем мире, содержались ценные материалы на сумму в 84 миллиарда долларов, из которых 29 миллиардов приходилось на стоимость золота. "Сейчас мы экспериментируем с электронным мусором разного типа и разрабатываем полный технологический цикл извлечения из него золота, главными "действующими лицами" которого являются новые бактерии" - рассказывает доктор Олли Круш (Dr Ollie Crush), ученый, работающий на новозеландский Монетный Двор.
Найденные бактерии работают, перерабатывая в своем чреве различные сплавы и отфильтровывая все металлы, кроме золота. В результате этого бактерия формирует наночастицу из золота высокой чистоты, которая прикрепляется к "зародышу" будущего самородка. Это достаточно медленный процесс, процедура полного извлечения золота из электронного мусора может длиться от 17 до 58 лет, что очень и очень долго для того, чтобы рассматривать возможность практического применения "бактериального" метода извлечения золота.
Однако ученые, работающие с новыми бактериями, в ближайшем будущем собираются привлечь к этому делу ученых-генетиков. И, вполне вероятно, что генетикам удастся найти и провести соответствующие генетические изменения, которые позволят во много раз ускорить "золотодобывающую функцию" нового штамма этих крайне полезных бактерий.