 |  | Сегодня, 07:02 | Новости науки и техники, Экология

Ученые обнаружили бактерии, которые собирают золото по крупинкам и превращают его в большие "самородки"

Золото


Ученые-геологи из Квинсленда, Австралия, обнаружили уникальный новый тип полезных бактерий, которые собирают самые мелкие крупинки золота и перерабатывают, превращая их в более крупные слитки, называемые самородками. Данное открытие позволит добывающим компаниям осваивать ранее неперспективные месторождения, но самой интересной областью применения новых бактерий станет переработка и извлечение золота из старой электроники.

"В электронном мусоре содержится достаточно много золота и некоторых других благородных металлов" - рассказывает Франк Рейт (Frank Reith), профессор из университета Аделаиды, - "Обнаруженные нами бактерии предлагают эффективный, дешевый и не наносящий ущерба окружающей среде способ извлечения и возврата золота, некоторое количество которого которое находится в каждом мобильном телефоне или компьютере"

Отметим, что в электронном мусоре, старых мобильных телефонах, компьютерах, телевизорах и т.п., выброшенном в 2016 году во всем мире, содержались ценные материалы на сумму в 84 миллиарда долларов, из которых 29 миллиардов приходилось на стоимость золота. "Сейчас мы экспериментируем с электронным мусором разного типа и разрабатываем полный технологический цикл извлечения из него золота, главными "действующими лицами" которого являются новые бактерии" - рассказывает доктор Олли Круш (Dr Ollie Crush), ученый, работающий на новозеландский Монетный Двор.

Бактерии


Найденные бактерии работают, перерабатывая в своем чреве различные сплавы и отфильтровывая все металлы, кроме золота. В результате этого бактерия формирует наночастицу из золота высокой чистоты, которая прикрепляется к "зародышу" будущего самородка. Это достаточно медленный процесс, процедура полного извлечения золота из электронного мусора может длиться от 17 до 58 лет, что очень и очень долго для того, чтобы рассматривать возможность практического применения "бактериального" метода извлечения золота.

Однако ученые, работающие с новыми бактериями, в ближайшем будущем собираются привлечь к этому делу ученых-генетиков. И, вполне вероятно, что генетикам удастся найти и провести соответствующие генетические изменения, которые позволят во много раз ускорить "золотодобывающую функцию" нового штамма этих крайне полезных бактерий.




Ключевые слова:
Бактерии, Золото, Извлечение, Мусор, Электроника

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Исследователи обнаружили бактерии, производящие золото из токсичных химичес ...
  • Некоторые виды бактерий могут использоваться для извлечения драгоценных мет ...
  • Впервые в истории сделан снимок кластера, состоящего из двадцати атомов зол ...
  • Новые топливные элементы заселят колониями бактерий.
  • Ученые изменили цвет поверхности золота



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:29
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4006
    осваивать ранее неперспективные месторождения


    Долго же им ждать придется

    может длиться от 17 до 58 лет


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009