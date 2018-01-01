Крошечные пылинки, "танцующие" в воздухе, позволяют создавать высококачественные трехмерные изображения
Одной из технологий, пришедших к нам с экранов научно-фантастических фильмов серии "Звездные войны", которую ученые всеми силами пытаются воплотить в реальности, является голографический дисплей, при помощи которого робот R2-D2 воспроизводил движущиеся изображения принцессы Леи и других персонажей. И недавно ученые из университета Рочестера создали новое голографическое устройство, по качеству работы максимально приближенное к тому, что мы видели в "Звездных войнах", его работа основана на использовании крошечных частиц пыли, "танцующих" в воздухе под управлением луча лазерного света.
Разрабатывая новую технологию, ученые нашли способ управления частицами пыли, которые парят в воздухе и светятся под воздействием лазерного света. "Наше устройство, по сути, очень быстро "печатает" в воздухе трехмерный объект и стирает его для "печати" следующего кадра" - рассказывает Даниэль Смалли (Daniel Smalley), ведущий исследователь, - "Несмотря на обилие подобных систем, созданных в последние годы, наша система является самой близкой к системе робота R2-D2 из "Звездных войн"".
В качестве примера работы нового голографического устройства ученые воспроизвели движущееся изображение бабочки, порхающей в воздухе, и изображение одного из аспирантов лаборатории, который изображал из себя принцессу Лею.
Крошечные пылинки движутся в воздухе под воздействием луча лазерного света, который выступает в роли так называемого оптического пинцета. И, несмотря на сходство системы с дисплеем робота R2-D2, идея для ее создания была почерпнута из совершенно другого фантастического фильма. На идею создания "пылевого" голографического дисплея исследователей натолкнула голографическая перчатка Тони Старка, главного героя фильма "Железный человек".
Интереснее тот факт, что само создаваемое изображение практически является двухмерным. "Это походит на работу трехмерного принтера, который печатает трехмерные объекты при помощи наносимых его головкой двухмерных слоев" - рассказывает Даниэль Смалли, - "Все "волшебство" нашей технологии заключено в двухмерной плоскости".
Созданное учеными устройство имеет небольшие габариты и способно создавать столь же небольшие голографические изображения. Но, путем включения в состав системы дополнительных лазеров, т.е. дополнительных "оптических пинцетов", исследователи планирую увеличить рабочий объем и, соответственно, размеры создаваемых голографических изображений.
К сожалению, ученым потребуется еще достаточно много времени для того, чтобы подобный голографический дисплей перешел в разряд технологий, пригодных для практического использования. А области применения такой технологии просматриваются весьма ясно уже достаточно давно благодаря тем же фильмам серий "Звездные войны", "Железный человек" и др.