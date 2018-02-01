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На церемонии открытия зимних Олимпийских игр компания Intel устроила грандиозное световое шоу с участием 1 218 беспилотников

Открытие Олимпийских игр


Церемонии открытия Олимпийских игр во все времена представляли собой и представляют грандиозные шоу и открытие зимних Олимпийских игр этого года также не стало исключением. Ключевым моментом открытия стало световое шоу, организованное компанией Intel, в котором было задействовано 1 218 беспилотников Shooting Star, что является рекордным количеством на сегодняшний день. Синхронные действия этих беспилотников позволяли зрителям увидеть огромные движущиеся картины, которые, то возникали, то распадались "по мановению волшебной палочки" в ночном небе над Пхенчханом.

Световое шоу


Отметим, что рекордное световое шоу было записано заранее, а собственно на церемонии открытия "выступала" лишь небольшая группа из 300 летательных аппаратов. И эта же группа будет выступать вживую каждый вечер на церемонии награждения победителей, так что у зрителей будет масса возможностей наблюдать за шоу, каждое из которых будет отличаться от предыдущего.

Масштаб шоу с участием 1 218 беспилотников, несомненно, впечатляет. Но с точки зрения сложности программного управления практически нет никакой разницы между управлением роем из 1200 и 300 беспилотников. Большее количество беспилотных аппаратов позволяет только увеличить разрешающую способность и качество создаваемых изображений. А координируется все при помощи одной и той же программы, которая определяет GPS-координаты каждого аппарата, учитывает оставшийся заряд их батарей, ветер, температуру и массу других факторов.

Беспилотник Shooting Star


Для того, чтобы обеспечить возможность полета беспилотников в холодных зимних условиях, компании Intel пришлось внести соответствующие изменения в конструкцию приводов, роторов и некоторых других узлов летательных аппаратов. Испытания модернизированных беспилотников были проведены в Финляндии, где зимние условия почти соответствуют условиям в корейском Пхёнчхане.

Согласно компании Intel и Комитету Книги мировых рекордов Гиннеса, шоу с участием 1 218 беспилотников удостоилось записи о рекорде в категории "количество беспилотных летательных аппаратов, взлетевших в воздух одновременно". Отметим, что ранее этот рекорд так же принадлежал компании Intel, а установлен он был в 2016 году в Германии, когда в воздух было поднято одновременно 500 беспилотников.





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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:34
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 4046
    Ключевым моментом открытия стало световое шоу

    световое шоу было записано заранее

    Они что, боялись облажаться в прямом эфире?


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