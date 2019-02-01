Машины-монстры: C-4 Optics - объектив с самой большой линзой типа "рыбий глаз", способный взглянуть назад за себя
Группа специалистов, имеющая название Lensrentals, недавно завершила создание своего рода "оптического монстра", самого широкоугольного на сегодняшний день объектива для фото- и видеосъемки. В этом объективе, C-4 Optics 4.9mm, f/3.5 используется самая большая линза типа "рыбий глаз", обеспечивающая угол обзора в 270 градусов. Другими словами, этот объектив способен видеть даже то, что находится позади человека, держащего камеру в своих руках.
Отметим, что вышеупомянутая группа Lensrentals является группой специалистов-энтузиастов, спонсируемой несколькими известными фирмами. В своем активе эта группа, специализирующаяся на фотообъективах, имеет уже целый ряд инновационных оптических устройств, обладающих такими выделяющимися характеристиками, что их, без сомнений, можно назвать уникальными вещами. И, как бывает в большинстве подобных случаев, изготовителей таких "чудес" меньше всего волнуют вопросы стоимости и практической целесообразности их творений.
К вопросу о стоимости, одна только передняя часть сложной сферической линзы, диаметром 20.8 сантиметра, стоит порядка 5 тысяч американских долларов. Но именно эта часть позволяет всем объективу, вес которого составляет 11 килограмм, захватывать большое количество света с разных направлений. В качестве примера возможностей этого объектива укажем, что если его, объектив, нацелить на потолок в центре комнаты, то в кадр попадут все четыре угла, плюс достаточно большая часть от общей поверхности пола в этой комнате.
К сожалению, даже высококачественная оптика объектива C-4 Optics не смогла решить всех проблем объективов типа "рыбий глаз". Получаемые при его помощи снимки имеют огромный уровень оптических искажений, тем не менее, современные процессоры, способные выполнять весьма сложную математическую обработку в режиме реального времени, без особого труда справляются с задачей коррекции искажений и приведения снимка к нормальному виду. Благодаря этому, камера с объективом C-4 Optics сможет оказаться полезной вещью для астрономов, архитекторов, дизайнеров и людей других творческих профессий.
Через неделю-другую специалисты группы Lensrentals обещают публиковать несколько типовых необработанных снимков, сделанных объективом C-4 Optics. А пока на втором из приведенных здесь изображений вы можете увидеть снимок, сделанный подобным объективом Nikkor 6mm f/2.8, имеющим угол в 220 градусов и созданным еще в 1970-х годах.
Представители группы Lensrentals планируют предпринять попытку сделать объектив C-4 Optics коммерческой вещью. Еще нельзя сказать, насколько удачна эта идея, ведь стоимость этого объектива будет столь велика, что даже взять его напрокат на некоторое время сможет далеко не каждый из известных фотографов. Самым вероятным и ожидаемым исходом, скорее всего, будет то, что все изготовленные объективы C-4 Optics станут своего рода коллекционными экземплярами.
Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.