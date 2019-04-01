Ученые создали самый маленький на свете "молекулярный" кубик Рубика

С тех пор, как в 1974 году Эрне Рубик (Erno Rubik) создал кубик Рубика, его идея была воплощена в виде великого множества различных конструкций
этой самой известной в мире головоломки, используемой для тренировки и проверки пространственного воображения и терпения людей всех возрастов. А недавно, двое исследователей из Лаборатории атомарных материалов (Laboratory of Atomic Materials, LAM) Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), используя технологии молекулярных манипуляций, изготовили самый маленький вариант кубика Рубика на сегодняшний день - "молекулярный" кубик Рубика, размеры которого измеряются нанометрами.
"Однажды вечером мы сидели и размышляли о простых молекулярных структурах и к нам пришла идея создания такого варианта кубика Рубика" - рассказывает Егор Наляпаев (Yegor Naljapаev), один из исследователей, которые оба являются мастерами в сборке кубика Рубика
и не раз принимали участие в соревнованиях европейского уровня.
Для создания крошечного варианта головоломки исследователи изолировали атомы шести разных элементов, включая бор, алюминий и галлий, которые условно можно считать различными "цветами". Позже эти атомы были связаны с 27 молекулами вещества C12N8Mg, которые, впоследствии, были собраны в куб, длина грани которого составила всего три нанометра. А в качестве устройства, при помощи которого производилась сборка "молекулярного" кубика Рубика, стал наконечник сканирующего туннельного электронного микроскопа.
К сожалению, поиграть в такой "молекулярный" кубик Рубика не удастся. "Каждый из отдельных кубиков является независимым. Мы пока не стали создавать молекулярные шарниры, позволяющие вращать отдельные элементы" - пишут исследователи.
Но в самом скором времени исследователи собираются исправить свою недоработку, они уже сейчас разрабатывают структуру нового и более сложного "молекулярного" кубика Рубика, в котором атомы кислорода и серы будут выступать в качестве подвижных шарниров, соединяющих все элементы в единое целое. И, в случае удачи данной затеи, новый кубик Рубика можно будет разобрать и собрать при помощи ряда известных формул. Но для этого, конечно, тоже нужно будет использовать специальный инструмент, как электронный микроскоп, о котором упоминалось чуть выше.