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 | 3 января 2020 | Научно-популярное, Космос и Авиация

Физики представили идею нового "звездного двигателя", который способен сдвинуть всю Солнечную систему

Двигатель Каплана


Согласно имеющимся теориям, технологически развитые цивилизации должны иметь возможность строить гигантские космические мегасооружения. И к таким мегасооружениям можно отнести "звездный двигатель", двигатель, способный переместить всю Солнечную систему в другое место, если в этом вдруг возникнет такая необходимость. На представленном ниже видеоролике можно ознакомиться с принципами работы так называемого двигателя Каплана (Caplan Thruster), который, напрямую используя энергию Солнца, может переместить Солнечную систему за пределы нашей галактики или еще дальше. Этот двигатель получил свое название в честь ученого, разработавшего основные принципы, астрофизика Мэтью Кэплана (Matthew Caplan) из Иллинойского университета.

Почему у человечества может возникнуть необходимость в создании и использовании такого двигателя? Все это связано с тем, что Вселенная находится в постоянном движении и всегда существует шанс, что Солнечная система и Земля в частности могут оказаться на пути астероидного потока, блуждающей нейтронной звезды, черной дыры или звезды, готовой взорваться сверхновой. Уже даже с нынешним уровнем развития технологий человечество может получить предостережение о надвигающемся бедствии за несколько миллионов лет в лучшем случае. И оставшегося времени должно хватить на разработку и создание "звездного двигателя", который поможет всей нашей системе убежать подальше от катаклизма.

Двигатель Каплана должен находиться достаточно близко к Солнцу для того, чтобы при помощи электромагнитных полей собирать необходимое для его работы количество водорода и гелия, который выбрасывается в пространство в виде солнечного ветра. Двигатель будет вырабатывать два реактивных потока, один поток, состоящий из водорода, служит чем-то вроде якоря, который удерживает двигатель на неизменной позиции относительно Солнца. А второй поток, состоящий из радиоактивного кислорода, полученного в реакторе термоядерного синтеза, обеспечивает основную тягу, позволяя двигателю толкать Солнце в нужном направлении.

Поскольку один солнечный ветер не может обеспечить двигатель Каплана достаточным количеством топлива, то людям потребуется мегасооружение типа сферы Дайсона, которая отразила бы и сфокусировала солнечный свет в определенном месте Солнца, подняв там температуру и "выходную мощность" солнечного ветра. Хорошей новостью является то, что для движения все Солнечной системы достаточно будет только "потолкать" Солнце. Незачем будет толкать по отдельности Землю, Марс, Юпитер и другие планеты, об этом всем позаботятся силы гравитации нашей звезды.

Отметим, что двигатель Каплана является не первой подобной идеей. Но, по отношению к двигателю Шкадова, предложенного ученым Леонидом Шкадовым, у нового двигателя имеется огромное преимущество - он намного мощнее и быстрее. На полной мощности двигатель Шкадова, который представляет собой огромное изогнутое зеркало, теоретически может сдвинуть нашу систему на расстояние в 100 световых лет за 230 миллионов лет. Двигатель Каплана, с другой стороны, может обеспечить продвижение на расстояние в 50 световых лет всего за 1 миллион лет. И такой скорости, по предварительным расчетам, должно быть достаточно для того, чтобы наша система могла убежать от любого надвигающегося извне катаклизма.

Если у человечества в будущем возникнет необходимость перемещения Солнечной системы целиком, то двигатель Каплана является на сегодняшний день наилучшим способом сделать это, хотя, в будущем ученые могут придумать еще более эффективные решения. А в нынешнее время такой проект еще можно считать научной фантастикой, так как уровня современных технологий еще недостаточно для его практической реализации.


Ключевые слова:
Звездный, Двигатель, Каплан, Шкадов, Водород, Гелий, Энергия, Солнце, Ветер, Топливо, Движение, Солнечная, Система

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    3 января 2020 13:58
    #1 Написал: TeddyIn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 24
    После заголовка, журнал "Юный Техник" вспоминается" )
    В смысле регулярных публикаций статей проектов плавучих городов и лунных баз..
    А вообще, Мэтью с соратниками конечно проделали огромную и безусловно важную работу.
        
    4 января 2020 11:26
    #2 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 353
    Еще не доконца освоена технология Мюнхаузена полета на Луну верхом на пушечном ядре, а они уже разрабатывают двигатель для Солнца... Я наверно опубликую техническую документацию Экстрактора по добыче молока из Млечного пути! Или не надо???:)))
        
    4 января 2020 17:41
    #3 Написал: elton

    Публикаций: 0
    Комментариев: 162
    Helltorn,
    Потерпите немного.Когда распиаренная шведка протолкнет свой гениальный проект по запрету говядины,ваша идея окажется на вес золота,так что лучше запатентуйте,пока не поздно.
        
    6 января 2020 16:39
    #4 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 294
    тю дык сразу всю галактику передвинуть, ато все о себе да о себе...инопланетяне тоже жить хотят, надо и их спасать

    бедные нещасные американские налогоплатильщщики))
        

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