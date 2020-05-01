Машины-монстры: RP FLIP - странное исследовательское судно, которое может становиться в вертикальное положение
Морское исследовательское судно RP FLIP (Reserach Platform FLoating Instrument Platform), о котором пойдет сейчас речь, было построено в 1962 году и с того времени использовалось в качестве мобильной платформы для океанографических исследований и испытаний различных технологий, предназначенных для работы под водой. Основной изначальной целью создания этого судна являлись исследования подводных звуковых волн, выдвигавшие особые требования к стабильности судна-платформы, которое не должно было быть подвержено влиянию волн на поверхности моря.
RP FLIP является судном, длиной 108 метров, его главная особенность заключается в том, что оно способно заполнить забортной водой баки, которые занимают 91 метр с конца судна. И когда эти баки заполняются балластом, корма судна погружается в воду и судно занимает положение в 90 градусов к поверхности воды. Оставшиеся 17 метров передней части судна остаются над водой, в них располагаются жилые и технические помещения.
Перейдя в вертикальное положение, судно RP FLIP способно при помощи якорей закрепится в месте проведения исследований, но оно также может плавать свободно в районах с большой глубиной. В любом случае морская вода на глубине, на которую погружается нижняя часть судна, полностью лишена колебаний от волн на поверхности и, таким образом, она, эта вода, выступает в роли стабилизатора, обеспечивающего неподвижность судна при любом уровне волнения на поверхности.
Когда настает время вернуть судно в изначальное горизонтальное положение, включается мощный компрессор, и нагнетаемый им воздух вытесняет воду из балластных баков. Отметим, что у судна RP FLIP не имеется собственного двигателя, и оно не способно ходить своим ходом. А перемещается судно при помощи буксира, который способен его перемещать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
По всей видимости, основная часть людей прибывает на борт судна RP FLIP уже тогда, когда оно находится в нужной точке океана и переведено в вертикальное положение. Поэтому все кровати, душевые кабины и туалеты располагаются на стенах, которые становятся полом в вертикальном положении судна. Исключение составляют лишь несколько умывальников для членов немногочисленного экипажа, которые пользуются ими во время буксировки судна.
В настоящее время судно RP FLIP находится в распоряжении института Скрипа (Scripp's Institute) и базируется на базе ВМФ США в Сан-Диего. С помощью судна уже проведены обширные исследования волновых океанических процессов, акустических сигналов, произведены замеры температуры и плотности воды на разной глубине и т.п.
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