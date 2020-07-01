Мега-молнии: появились новые рекордсмены в области дальности и продолжительности вспышки грозового разряда

Гроза является одной из самых зрелищных и захватывающих демонстраций сил природы, когда небо освещается быстрыми вспышками молний
, сопровождающимися мощными звуковыми ударами, громом. И мало кому известно, что среди грозовых разрядов
имеются свои рекордсмены, при этом, в двух разных категориях - по дальности распространения разряда и по его продолжительности. И, согласно информации от Мировой Метеорологической ассоциации (World Meteorological Association, WMO), в упомянутых двух категориях не так давно появились новые рекордсмены.
4 марта 2019 года в Аргентине бушевала гроза, во время которой небо осветилось молнией, разряд которой держался на продолжении 16.73 секунд, что более чем в два раза превысило время предыдущего рекордного разряда, зарегистрированного на юге Франции, длительность которого составляла 7.74 секунды. А 31 октября 2019 в небе над южной Бразилией образовалась молния, разряд которой "связал" две точки, разделенные расстоянием в 700 километров. И это расстояние является расстоянием по прямой, а на самом деле разряд молнии двигался по сложной траектории, постоянно выбрасывая "ветви" в разные стороны. Этот случай также в два раза увеличил рекорд расстояния грозового разряда, сместив 321-километровый разряд, зарегистрированный в Оклахоме в 2007 году.
"Такие естественные "крайности" демонстрируют нам то, на что способна бушующая стихия" - рассказывает профессор Рэндалл Сервени (Professor Randall Cerveny), ученый из WMO, - "Существует вероятность того, что бывают и еще более масштабные события, и я надеюсь, что новые методы спутникового экологического мониторинга позволят нам их выявить в ближайшем времени. Все это даст нам в руки ценную информацию о мегавспышках молний, которые при определенных условиях могут стать источником угрозы
для объектов наземной инфраструктуры, самолетов и даже искусственных спутников, находящихся на низкой околоземной орбите".
Отметим, что в одном ударе молнии заключается энергия приблизительно в 5 гигаджоулей, что эквивалентно 1.4 мегаватт-часам, и очень сложно предположить, сколько же энергии несут мегавспышки, подобные тем, о которых речь шла немногим выше. Будем надеяться, что в будущем люди научатся собирать и использовать эту энергию стихии
в своих целях, преодолев массу проблем, связанных со случайным характером грозовых разрядов, малой продолжительностью и огромным пиковым количеством несомой ими энергии.