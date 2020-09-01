Физики разработали новую теорию путешествий во времени, позволяющую избежать возникновения парадоксов

До настоящего момента времени еще никому не удавалось путешествовать во времени, но вопрос, возможно ли такое путешествие
чисто теоретически, продолжает будоражить умы ученым
. Множество научно-фантастических фильмов, такие, как "Терминатор" или "Назад в будущее" демонстрируют нам, что путешествия во времени могут стать огромной проблемой, нарушая фундаментальные законы Вселенной. Такие нарушения могут стать причиной возникновения так называемых временных парадоксов, и если понятия таких парадоксов еще как-то укладываются в рамки нашего мышления, то вызванные парадоксами последствия вряд ли может представить себе самый искушенный писатель-фантаст.
Примером такого парадокса является случай, показанный нам в одной из серий фильма "Назад в будущее". Если, к примеру, вы возвращаетесь в прошлое и своими действиями препятствуете встрече ваших родителей, то, как вы можете существовать для того, чтобы совершить это путешествие? Однако, группа ученых-физиков из университета Квинсленда, Австралия, разработала новое математическое обоснование теории путешествий во времени, которая полностью исключает возможность возникновения парадоксов.
"Законы классической динамики говорят, что если вам известно состояние какой-либо системы в определенный момент времени, то и вся история этой системы становится известна автоматически" - рассказывает Жермен Тобар (Germain Tobar), студент, заложивший основу новой теории, - "Однако, согласно той же Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, путешествия во времени возможны, более того, могут существовать еще так называемые временные петли, когда одно и то же событие может находиться и в прошлом и в будущем относительно самого себя".
Произведенные учеными теоретические вычисления и созданные на их основе модели показывают, что пространственно-временной континуум может самостоятельно адаптироваться для того, чтобы избежать возникновения парадокса. К примеру, некто возвращается в прошлое для того, чтобы в зародыше остановить распространение какой-либо болезни. Его миссия проходит успешно и тут же, по понятным причинам, возникает парадокс, заключающийся в том, что у этого путешественника не было бы причин совершить путешествие во времени. Но, согласно новой теории, устранение путешественником причины болезни привело бы только к тому, что эта болезнь, или какая-то другая, пошла бы другим путем распространения, вызвав те же самые последствия и устранив парадокс. Другими словами, чтобы не делал путешественник во времени, ему не удастся остановить распространение болезни.
Вряд ли кто-нибудь, не обладающий научными степенями в области физики и математики, способен разобраться в дебрях новой теории путешествий во времени
. Но если попытаться сказать максимально просто, то эта теория определяет влияние детерминированных процессов, не обладающих хаотичностью, в произвольном количестве регионов пространственно-временного континуума, и демонстрирует, что две замкнутые временные линии (как это предсказано Альбертом Эйнштейном) согласуются друг с другом по правилам классической физики.
"Разработанную математическую базу теории и результаты ее проверки можно отнести пока к области научной фантастики" - рассказывает Фабио Коста (Fabio Costa), ученый-физик из университета Квинсленда, который руководил данными исследованиями, - "Эта теория говорит о том, что путешествия во времени возможны, а путешественники во времени вольны делать все, что им угодно, без риска создания парадоксов".
Однако, когда-нибудь человечество сможет добраться и до реализации технологий путешествий во времени
, об этом говорил в свое время даже Стивен Хокинг
. И эта новая теория о путешествиях во времени дает нам надежду того, что люди своими действиями в прошлом никак не смогут навредить времени нынешнему.
"Когда Вы даже специально попробуете сделать что-то, чтобы вызвать парадокс, события пойдут по другому причинно-следственному пути и позволят избежать возникновения любых несоответствий" - рассказывает Фабио Коста, - "Найденные и разработанные нами математические процессы указывают, что путешествия во времени теоретически возможны в нашей Вселенной, а путешественники во времени обладают полной свободой действий без боязни создания временных парадоксов".