Ski Robot Challenge - первый лыжный турнир с участием роботов

Во время зимних Олимпийских Игр , которые сейчас проходят в Пхенчхане, Южная Корея, не раз демонстрировались достижения современной корейской робототехники. Робот HUBO, разработанный в корейском Институте науки и передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST), принял участие в Олимпийской эстафете, пронеся Олимпийский факел. Сейчас сотни роботов работают уборщиками, гидами и "передвижными информационными пунктами", более того, на Олимпиаде роботы выступают даже в качестве волонтеров, помогающих людям в решении некоторых организационных вопросов. Но недавно роботы переквалифицировались из разряда обслуживающего персонала и превратились в неофициальных участников Олимпиады, приняв участи в первом робототехническом лыжном турнире.В турнире "Edge of Robot: Ski Robot Challenge" приняло участие восемь команд, представляющих различные университеты, институты и частные компании. Приз, в размере 10 тысяч американских долларов, достался роботу, который за минимальное время спустится на лыжах по склону, огибая препятствия.Турнир проводился на 80-метровом спуске горнолыжного комплекса Welli Hilli Ski Resort, который находится в часе езды от Пхенчхана. В день турнира температура окружающей среды была рекордно низкой, что совсем не лучшим образом сказывалось на функциональности роботов-участников. Большинство роботов-участников имело небольшие габаритные размеры, поэтому на них надевали спортивную форму, предназначенную для детей. Да и поведение роботов на спуске мало отличалось от поведения ребенка, только недавно ставшего на лыжи, в чем можно убедиться, просмотрев приведенные ниже видеоролики.К участию в турнире "Ski Robot Challenge" допускались гуманоидные роботы, способные стоять и передвигаться на двух ногах, имеющие суставы, соответствующие локтевым и коленным суставам человека. Минимальная высота была установлена в 50 сантиметров. Отметим, что победителем турнира стал именно самый маленький из роботов, робот Taekwon V, созданный компанией MiniRobot Corp., "рост" которого составлял всего 75 сантиметров.И в заключении следует отметить, что только один из роботов, робот Diana, был создан энтузиастами при помощи одного из сервисов общественного финансирования (crowdfunding). Остальные роботы являлись "детищами" групп, серьезно работающих в области робототехники. И, несмотря на то, что турнир Ski Robot Challenge стал первым робо-лыжным турниром, он был проведен весьма успешно и не стал "комом" как традиционный "первый блин".