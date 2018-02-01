WALK-MAN, новый противопожарный робот, успешно проходит первые испытания
В свое время мы рассказывали нашим читателям о роботе SAFFiR, экспериментальном противопожарном роботе, разрабатываемом специалистами ВМС США. Некоторое время робот SAFFiR был единственным в своем роде, но не так давно у него появился весьма достойный конкурент, робот WALK-MAN, разработанный группой исследователей из итальянского Технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia, IIT). И буквально на днях новый улучшенный вариант робота WALK-MAN успешно прошел первые испытания в условиях, приближенных к реальным.
Робот WALK-MAN разрабатывается в рамках европейского проекта, в котором задействованы исследователи из университета Пизы, Италия, Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), Технологического института Карлсруэ, Германия, и Католического университета (Universite Catholique de Louvain), Бельгия. Проект был запущен в 2013 году, а уже в 2015 году на свет появился первый вариант противопожарного робота.
Робот WALK-MAN, который управляется дистанционно оператором, облаченным в специальный костюм с датчиками, предназначен для того, чтобы войти в горящее здание, обнаружить источники возгорания, задействовать огнетушитель или другие средства пожаротушения. Голова этого робота оборудована лазерным сканером, видеокамерами и микрофоном, которые передают видео и данные оператору в режиме реального времени.
Тело робота WALK-MAN приводится в движение 32 двигателями, на его руках и ногах установлены четыре датчика, измеряющие механическую нагрузку, а данные двух акселерометров позволяют роботу самостоятельно поддерживать равновесие. Новый вариант робота WALK-MAN имеет высоту 1.85 метра и весит 102 килограмма, что на 31 килограмм меньше веса оригинального варианта. Такое сокращение веса стало возможным за счет более плотной упаковки компонентов, которые размещаются внутри верхней части робота. Благодаря этому верхняя часть, изготовленная из сплавов магнитя и композитных материалов, стала более компактна.
Поскольку робот стал легче, он теперь может передвигаться с большей скоростью, быстрей реагировать на изменения положения своего тела, что позволяет ему поддерживать равновесие даже в самых сложных условиях. И за счет сокращения габаритных размеров новый робот без затруднений проходит через стандартные дверные проемы и узкие коридоры.
Еще одним усовершенствованием робота WALK-MAN являются его руки, которые стали не только легче, но и получили пропорции, приближенные к пропорциям человеческой руки. Благодаря этому робот стал способен захватывать небольшие объекты использовать инструменты, предназначенные для человека. Новые приводы, установленные в руках робота, позволяют ему поднимать вес до 10 килограмм в расчете на одну руку, для сравнения, предыдущий вариант робота мог поднимать груз, весом до 7 килограмм.
Одного заряда аккумуляторных батарей хватает на обеспечения действий робота непрерывно на протяжении 2 часов. И на одном заряде батарей робот во время последних испытаний смог войти в помещение, определить местонахождение заслонки, перекрыть ее, ликвидируя гипотетическую утечку газа, удалить обломки, блокирующие дорогу, обнаружить место возгорания и использовать огнетушитель.