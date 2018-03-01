Jet-HR1 - робот, поддерживающий свое равновесие при помощи пропеллеров на его ногах
Как вы уже могли заметить раньше, даже самые из совершенных роботов не застрахованы от падений. Все роботы способны нормально сохранять устойчивость и ходить лишь по ровной поверхности, но стоит лишь роботу ступить на неровную поверхность, как сразу начинается своего рода "лотерея". Это происходит из-за того, что во время движения роботу какое-то время необходимо балансировать, стоя на одной ноге, и, с учетом ограниченного набора возможных движений, сохранение баланса иногда становится невозможным. Достаточно оригинальное решение вышеупомянутой проблемы нашли исследователи из Технологического университета Гуандуна (Guangdong University of Technology), Китай. Созданный ими робот Jet-HR1 имеет по два ротора с пропеллерами на каждой его ноге и создаваемый этими пропеллерами поток воздуха помогает роботу сохранять равновесие при выполнении сложных движений и "длинных шагов".
Основной функцией роторов с лопастями является частичная компенсация смещения центра тяжести, что позволяет роботу совершать столь длинные шаги, при которых он, в отсутствии роторов, попросту бы упал. Робот Jet-HR1 имеет высоту в 65 сантиметров и весит всего 6.5 килограммов. Каждый из роторов весит по 232 грамма и он способен создать тягу, силой до 2 килограмм, что составляет почти третью часть от веса всего робота.
В одном из экспериментов робота Jet-HR1 озадачили переступить через препятствие, шириной 37 сантиметров, что составляет 80 процентов от максимальной длины, на которую способны "раздвинуться" ноги робота. При совершении такого длинного шага пропеллер был разогнан до максимальной скорости, удерживая конечность и не давая роботу кувыркнуться вперед. Пропеллер на ноге, находящейся во время шага сзади, вращался в это время в обратную сторону, прижимая ногу к поверхности и обеспечивая роботу большую устойчивость. Как только робот поставил переднюю ногу на поверхность, оба пропеллера изменили направление вращения и робот успешно подтянул заднюю ногу к передней. Вся эта процедура заняла менее минуты времени, что весьма неплохо для такой сложной ситуации.
Исследователи считают, что метод такой "воздушной поддержки" может быть использован во многих трудных для роботов ситуациях, помогая им удерживать равновесие во время выполнения поставленных перед ними задач. Так как скорость вращения пропеллеров регулируется достаточно легко исключительно электронным способом, такими средствами "поддержки" могут быть оборудованы роботы самых различных видов и конструкции. И, приложив немного фантазии, можно представить себе роботов, способных перемещаться, наклонившись вбок, вперед или назад, и делающих совсем невообразимые вещи, только "опираясь на воздух".