Создан противопожарный робот-змея, который летает, используя реактивные струи воды
Зачастую пожары возникают в местах, достижение которых в экстренной ситуации представляется весьма затруднительным делом. И если источник огня находится где-то в глубине здания, плюс огнем охвачен не один, а сразу несколько этажей, у пожарных имеется всего несколько вариантов действий. Они могут заливать воду или пену через окна здания, что не всегда работает эффективно, или могут войти в горящее здание для тушения пожара изнутри, что невероятно опасно для самих пожарных.
На Международной конференции IEEE по вопросам робототехники и автоматизации, проходившей в прошлом месяце, исследователи из университета Тохоку и Национального технологического института, Япония, продемонстрировали подобного змее противопожарного робота. Как и другие подобные роботы, "противопожарная змея" способна проникнуть в здание сквозь дверные, оконные проемы или через меньшие служебные отверстия. Этот робот передвигается за счет подаваемой в него под большим давлением воды, которая бьет вниз через специальные сопла, подобные соплам реактивных двигателей.
Принципы управления эти роботом не настолько сложны, как это кажется с первого взгляда. Каждое из сопел управляется отдельно и регулирует силу тяги, создаваемой бьющей из него струей воды. Главный контроллер этого робота управляет работой каждого модуля и в результате робот обретает несколько степеней свободы, т.е. возможность изгибаться в различных местах и в различных направлениях. Это, в свою очередь, позволяет роботу пробираться через внутренние помещения горящего здания, поливая водой все вокруг и самого себя для лучшего охлаждения, и более точно направлять выход главного брандспойта в сторону источника возгорания.
В настоящее время на свете существует лишь опытный образец противопожарного робота-змеи, длиной в 2 метра. Но в случае создания реального робота этот 2-метровый участок станет лишь одним из нескольких сегментов большого длинного робота. В принципе, длина будущего робота-змеи ограничена лишь мощностью водного компрессора и максимальным давлением, которое способны выдержать рукава шлангов тела робота.
По всей видимости, японским исследователям предстоит еще проделать массу работы, прежде чем такие роботы могут быть использованы для тушения пожаров. Разработчики признают, что сейчас в процессоры робота загружены достаточно примитивные алгоритмы управления, и для обеспечения лучшей подвижности, лучшей устойчивости и лучшей управляемости эти алгоритмы должны быть заменены на более сложные и более совершенные.
И в заключение следует заметить, что подобные технологии представляют интерес не только для пожарных. Достаточно только представить себе такие роботизированные летающие садовые шланги или элементы более масштабных сельскохозяйственных оросительных систем -).