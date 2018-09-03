DelFly Nimble - летающий робот, максимально точно копирующий особенности полета одного из видов насекомых
Сама природа за миллиарды лет "придумала и реализовала массу эффективных и полезных проектов", используя самый затратный по времени метод проб и ошибок. Благодаря этому у множества исследователей, в том числе и исследователей-робототехников, сейчас имеется возможность брать за основу уже готовые решения, практически не требующие серьезных доработок. К таким исследователям можно смело отнести и исследователей из Технологического университета Дельфта, Нидерланды, которые уже более 13 лет занимаются разработкой серии микроскопических летательных аппаратов (Micro Air Vehicles, MAV), живым прототипом которых является небезызвестная мушка-дрозофила.
Работы над проектом DelFly были начаты в 2005 году и уже в 2008 году на свет появился первый вариант летательного аппарата DelFly Micro, который был оборудован камерой, вес которого составлял 3 грамма, а размах крыльев - 10 сантиметров. В 2013 году команда проекта создала уже полностью автономный вариант микроскопического летательного аппарата DelFly Explorer и в последующие годы его конструкция постоянно претерпевала ряд модернизаций и дополнений, становясь все ближе по строению к строению скелета мушки-дрозофилы, которая во время полета может демонстрировать буквально чудеса ловкости и маневренности.
В настоящее время исследователям уже удалось избавиться от "хвостового оперения" и других стабилизирующих полет элементов. Сейчас размер летательного аппарата DelFly составляет 33 сантиметра при весе в 29 грамм. У аппарата имеются двойные крылья, изготовленные из фольги и майларовой пленки, которые совершают достаточно сложные движения, перемещаясь по Х-образной траектории.
Ключевым моментом в нынешней конструкции аппарата DelFly является возможность вращения крыльев вокруг основной оси, что позволяет осуществить точный контроль продольного и поперечного крена аппарата во время полета. Это, в свою очередь, обеспечивает высочайшую маневренность аппарата и максимальную скорость полета, которая составляет 25 километров в час.
Благодаря тому, что соотношение силы создаваемой крыльями тяги к весу аппарата превышает 1.3, аппарат DelFly способен поднимать в воздух небольшой полезный груз, в качестве которого может выступать камера и датчики других типов. Во время полета аппарат, если бы не его большие размеры, было бы невозможно отличить от летающей мушки-дрозофилы, он, как и мушка, способен практически ментально изменять направление полета на 180 градусов, совершать кувырки и другие трюки, которые выполняют живые мушки, уворачиваясь от атакующих их хищников.
Дальнейшие работы в данном направлении, по мнению исследователей из Дельфта, позволят разработать новую конструкцию малогабаритного летательного аппарата, которая придет на замену традиционной мультироторной конструкции, будучи более эффективнойс точки зрения требующейся для полета энергии. Кроме этого, машущие с относительно небольшой частотой крылья более безопасны для окружающих людей, чем вращающиеся с огромной скоростью лопасти традиционных пропеллеров.