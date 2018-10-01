Японцы продемонстрировали нового робота, который является будущим строительных технологий
Новый видеоролик, опубликованный в сети представителями японского Института передовых наук и промышленных технологий AIST, демонстрирует нам прототип робота, предназначенного для выполнения определенных работ на строительных площадках в ситуациях с дефицитом человеческой рабочей силы. Этот робот, безусловно, является весьма и весьма медленным, тем не менее, он выполняет заданную работу с поразительной точностью, что, по мнению разработчиков, позволит ему полноценно конкурировать даже с самыми квалифицированными людьми.
На ролике можно увидеть, как робот HRP-5P берет гипсокартонную плиту, устанавливает ее и прикручивает к стене. Этот робот, как и его управляющее программное обеспечение, были разработаны для максимальной степени копирования движений человека в сложной среде строящихся объектов.
Отметим, что технологии промышленной автоматизации уже коренным образом преобразовали некоторые производственные области. Наибольшая доля использования робототехнических устройств приходится на автомобильную промышленность, но, к примеру, на сборке самолетов требуется еще достаточно большое количество квалифицированного человеческого персонала, который способен выполнять тонкие работы, которые с огромным трудом поддаются автоматизации.
Строительная область также является областью, в которой и на сегодняшний день отдается предпочтение труду человека. В последнее время только начали появляться автоматизированные системы, способные укладывать кирпичи, строительные трехмерные принтеры, которые способны быстро и качественно выполнять свою работу. Но это, к сожалению, совершенно не исключает применение труда человека на всех этапах возведения зданий и сооружений.
Создавая робота HRP-5P, японцы стремились найти решение как раз последней из описанных выше проблем. А то, что такая работа проводилась именно в Японии, обуславливается с тяжелой демографической обстановкой этого островного государства. "На фоне постоянно уменьшающегося уровня рождаемости в недалеком будущем многие области промышленности, в том числе и строительство, столкнутся с жесткой нехваткой рабочих кадров. И эту проблему можно будет быстро решить за счет использования автоматизации и робототехнических технологий" - пишут исследователи.
В заключение отметим, что робот HRP-5P является далеко не самым сложным и совершенным из современных гуманоидных роботов. К примеру, робот Atlas известной компании Boston Dynamics, имеет больший динамический диапазон движений, что позволяет ему даже совершать кувырки назад с переворотом. Тем не менее, конструкция робота HRP-5P рассчитана на выполнение тяжелой работы, для чего используются движения, максимально подобные движениям человека. И, благодаря этому, робот HRP-5P, пусть и не очень быстро, но сможет выполнять практически любой вид работы любой степени сложности на строительной площадке.