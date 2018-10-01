Машины-монстры: Mochibot - 32-ногий робот, способный передвигаться, подобно амебе
Создание робота, имеющего всего одну ногу и, тем не менее, способного передвигаться, является весьма и весьма сложной инженерной задачей. Роботы, имеющие две ноги, имеют гораздо большие способности к перемещениям и сохранению равновесия, а некоторых представителей четвероногих роботов практически невозможно свалить, даже прикладывая к этому немалые усилия. Другими словами, четко прослеживается зависимость возможностей роботов от количества имеющихся у них конечностей. С этой точки зрения чудеса подвижности и сохранения равновесия должен демонстрировать новый робот под названием Mochibot, ведь у него имеется 32 телескопические ноги, каждая из которых снабжена собственным приводом и системой управления.
Форма робота Mochibot основана на ромботриаконтаэдре, многограннике с 32 вершинами и 30 плоскостями, которые имеют форму ромбов. Конечно, идеальной формой для такого робота была бы сфера, но сферическая форма не обеспечила бы должной устойчивости из-за единственной точки ее контакта с поверхностью.
Для того, чтобы начать двигаться в определенном направлении, робот Mochibot "подтягивает" конечности, расположенные в направлении движения, и "вытягивает" конечности, находящиеся с обратной стороны. Такие трансформации формы возможны, благодаря телескопической конструкции ног, которые состоят из трех скользящих сегментов. Минимальная длина каждой конечности равна четверти метра, а в полностью вытянутом состоянии каждая конечность имеет длину около половины метра. Таким образом, максимальный размер робота Mochibot немногим превышает один метр по всем измерениям.
Робот Mochibot весит 10 килограммов, в которые входит и вес аккумуляторных батарей. Вся его центральная часть практически полностью занята батареями, электроникой и механическими узлами. Но при необходимости на каждой конечности робота можно разместить камеры, датчики или устройства отбора проб грунта, жидкости или газа из окружающей среды.
Нашим постоянным читателям может показаться знакомой форма робота Mochibot, поскольку он отдаленно напоминает робота Tensegrity, разработанного в свое время специалистами НАСА. Однако, робот Mochibot не обладает такой "мягкостью", как робот Tensegrity, который может пережить падение с большой высоты, с крыши многоэтажного дома, к примеру. Но преимуществом робота Mochibot является его форма, приближенная к идеальной сферической форме, за счет чего он может перемещаться по поверхностям практически любого уровня сложности, двигаясь, при этом, в любом направлении, плавно и с постоянной скоростью.
Самыми очевидными областями применения роботов, подобных Mochibot, являются исследования других планет и участие в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Однако, такие роботы могут стать универсальной платформой, ведь они весьма подвижны и "сильны" для того, чтобы нести на себе весьма существенный полезный груз.
На следующем этапе разработчики робота Mochibot, специалисты из Токийского университета и университета Кейо, планирую "запустить" его в поход по сложной местности и определить, насколько хорошо робот справится с преодолением крутых склонов, оврагов, скалистых участков и препятствий других типов.
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