Агрессивно настроенный человек не может помешать роботу SpotMini сделать свое дело
Не так давно известная робототехническая компания Boston Dynamics продемонстрировала новый вариант робота SpotMini, который оснащен рукой-манипулятором с захватом на ее конце, при помощи которого он может выполнять различные действия, в том числе и открывать запертые двери. Однако первая демонстрация была настолько проста, что оставила за собой некоторую долю разочарования. И для того, чтобы исправить такое положение компания Boston Dynamics еще раз продемонстрировала робота SpotMini, активно сопротивляющегося действиям агрессивно настроенного к нему человека.
Новый опубликованный видеоролик снят в том же месте и с того же самого ракурса, что и предыдущий. Как и раньше робот при помощи своего манипулятора собирается открыть дверь, но в этот момент на сцене появляется человек, который при помощи хоккейной клюшки мешает роботу сделать свое дело.
Потерпев неудачу с использованием клюшки, человек начинает тянуть робота SpotMini назад, используя прикрепленный к нему ремень. Человек тянет робота назад столь сильно, что робот почти теряет равновесие и от него начинают отлетать детали корпуса. Но, несмотря на потерю деталей, робот снова устремляется к двери, когда для этого предоставляется такая возможность, и снова пытается открыть эту дверь.
Отметим, что в этот раз робот SpotMini демонстрирует целый ряд новых реалистичных движений, включая и то, как он "притормаживает" перед дверью для оценки ситуации и планирования дальнейших действий. Процесс открывания двери практически не отличается от того, что мы видели раньше, робот использует движения манипулятора и использует конечность для того, чтобы подпереть дверь и не дать ей снова закрыться.
Согласно информации, предоставленной специалистами компании Boston Dynamics, данный тест был тестом способности робота SpotMini сопротивляться и преодолевать внезапно возникающие помехи и препятствия. Отметим, что робот, получив команду открыть дверь и пройти через нее, действует далее абсолютно автономно, используя заложенные в него данные и программные алгоритмы.
И в заключение следует отметить, что со слов представителей компании Boston Dynamics, при съемках данного видеоролика "не пострадал ни один человек и ни один робот".