 |  | Сегодня, 06:35 | Робототехника

Агрессивно настроенный человек не может помешать роботу SpotMini сделать свое дело

Робот SpotMini


Не так давно известная робототехническая компания Boston Dynamics продемонстрировала новый вариант робота SpotMini, который оснащен рукой-манипулятором с захватом на ее конце, при помощи которого он может выполнять различные действия, в том числе и открывать запертые двери. Однако первая демонстрация была настолько проста, что оставила за собой некоторую долю разочарования. И для того, чтобы исправить такое положение компания Boston Dynamics еще раз продемонстрировала робота SpotMini, активно сопротивляющегося действиям агрессивно настроенного к нему человека.

Новый опубликованный видеоролик снят в том же месте и с того же самого ракурса, что и предыдущий. Как и раньше робот при помощи своего манипулятора собирается открыть дверь, но в этот момент на сцене появляется человек, который при помощи хоккейной клюшки мешает роботу сделать свое дело.

Потерпев неудачу с использованием клюшки, человек начинает тянуть робота SpotMini назад, используя прикрепленный к нему ремень. Человек тянет робота назад столь сильно, что робот почти теряет равновесие и от него начинают отлетать детали корпуса. Но, несмотря на потерю деталей, робот снова устремляется к двери, когда для этого предоставляется такая возможность, и снова пытается открыть эту дверь.

Отметим, что в этот раз робот SpotMini демонстрирует целый ряд новых реалистичных движений, включая и то, как он "притормаживает" перед дверью для оценки ситуации и планирования дальнейших действий. Процесс открывания двери практически не отличается от того, что мы видели раньше, робот использует движения манипулятора и использует конечность для того, чтобы подпереть дверь и не дать ей снова закрыться.

Согласно информации, предоставленной специалистами компании Boston Dynamics, данный тест был тестом способности робота SpotMini сопротивляться и преодолевать внезапно возникающие помехи и препятствия. Отметим, что робот, получив команду открыть дверь и пройти через нее, действует далее абсолютно автономно, используя заложенные в него данные и программные алгоритмы.

И в заключение следует отметить, что со слов представителей компании Boston Dynamics, при съемках данного видеоролика "не пострадал ни один человек и ни один робот".





Ключевые слова:
Робот, SpotMini, Atlas, Boston Dynamics, Рука, Манипулятор, Дверь, Действия, Человек, Препятствие, Помеха

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Робот SpotMini компании Boston Dynamics научился открывать двери, используя ...
  • Робот SpotMini компании Boston Dynamics получил элегантную "одежку" и мас ...
  • SpotMini - новый робот от компании Boston Dynamics, который станет помощник ...
  • PneuHound - миниатюрный робот-собака, который в будущем может стать вашим ...
  • Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:01
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4066
    А где же бостоновский "фирменный" пинок ногой? Чувствую, что в следующий раз робот уже начнет отбиваться от человека -))


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009