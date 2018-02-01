Робот SpotMini компании Boston Dynamics научился открывать двери, используя свою руку-манипулятор
Недавно известная робототехническая компания Boston Dynamics снова "похвасталась" своим творением, очередным вариантом робота SpotMini, который, как и его самый первый вариант имеет руку-манипулятор, снабженную захватом, при помощи которого робот способен выполнят различные действия. Боле того, в отличие от предшественника, новый SpotMini, с которым мы познакомились осенью 2017 года, имеет более красивый и тонкий корпус с более плавными обводами, а его движения еще больше напоминают движения живого существа а не механического робота.
Напомним нашим читателям, что первый вариант робота SpotMini был представлен компанией Boston Dynamics в 2016 году, как уже упоминалось выше, в ноябре 2017 года была представлена более совершенная модель этого робота, имеющего пугающе "пустое лицо" в передней части, углубленное место, где установлены камеры и датчики этого робота.
Рука-манипулятор, которую получил новый робот SpotMini, может вращаться и перемещаться в любом направлении. Одной из демонстраций возможностей "рукастого" робота SpotMini стал опубликованный видеоролик, на котором этот робот берется и поворачивает дверную ручку, открывает дверь, придерживая ее передней конечностью, и пропускает в дверь другого робота, который, по всей видимости, является предыдущим "безруким" его вариантом.
Стоит признать, что данные действия являются не самыми невероятными действиями, на которые способны роботы компании Boston Dynamics. В настоящее время самым невероятным и впечатляющим является кувырок с переворотом назад, исполненный в свое время гуманоидным роботом Atlas. Тем не менее, стоит признать, что процедура открытия двери требует не только оснащения робота соответствующим инструментом, рукой-манипулятором. За этим всем стоит достаточно серьезная работа инженеров-программистов компании, которые дали роботу возможность действовать этой рукой в своих интересах, и, как можно в этом убедиться, с этой работой программисты справились на славу.