Робот-монах, оснащенный системой искусственного интеллекта, начал вести службы в одном из буддийских храмов Киото

В одном из древних буддийских храмов, находящемся в городе Киото, Япония, начал вести службы робот, назначением которого является привлечение внимания молодого поколения к учению Буддизма. Робот-андроид, получивший название Kannon, является автоматизированным олицетворением традиционного буддистского божества милосердия, его создание обошлось в сумму 100 миллионов японских иен, и он был создан совместными усилиями представителей буддистского духовенства и Хироши Ишигуро
(Hiroshi Ishiguro), профессора робототехники
из университета Осаки и знаменитого создателя
целого ряда фотореалистичных роботов
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Высота робота Kannon составляет 1.95 метра, а вес - 59 килограммов. Только голова робота, его плечи и руки покрыты силиконовым материалом, по структуре поверхности напоминающим человеческую кожу. В левом глазу робота установлена видеокамера, данные с которой проходят обработку при помощи системы искусственного интеллекта и обеспечивают достаточно реальный аналог зрительного контакта и обратной связи с человеком.
Каждая проповедь робота-божества берется из "Сутры сердца" - одного из самых известных первоисточников буддизма. Робот может вести проповеди на японском языке, на китайском и английском, что ориентировано, в первую очередь, на туристов-посетителей храма, основанного в 1619 году.
"Распространение буддизма во всем мире совершило феноменальный рывок после появления возможности получения информации и изображений в любой точке земного шара через Интернет" - рассказывает Тенчо Гото (Tensho Goto), священник буддийского храма, - "Мы надеемся, что андроид Kannon поможет буддизму достичь сердец еще большего количества людей. Они придут в храм просто посмотреть на робота, и некоторые из них, безусловно, задумаются позже о сущности Буддизма".