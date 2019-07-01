 | 1 июля 2019 | Робототехника

Робот-баскетболист CUE3 компании Toyota попал в Книгу мировых рекордов Гиннеса, сделав подряд 2020 точных бросков

Робот CUE3


В свое время мы рассказывали нашим читателям о роботе CUE, созданном сотрудниками компании Toyota в свободное от работы время. Этот робот, работающий под управлением системы искусственного интеллекта, предназначен для выполнения всего одной задачи - с высокой точностью бросать мяч в баскетбольное кольцо. И недавно, благодаря новой усовершенствованной системе управления, робот CUE3 установил новый рекорд и получил соответствующее место в Книге мировых рекордов Гиннеса, сделав подряд 2020 точных бросков, каждый из которых завершился попаданием мяча в корзину.

Самой первой версии робота CUE требовалось три минуты для того, чтобы совершить один бросок. Наблюдение за бросками робота представляло собой хоть и интересный, но очень медленный и утомительный процесс. Такой долгий промежуток между бросками означал, что, согласно условиям Книги Гиннеса, последовательность бросков робота нельзя было считать за непрерывную.

Первый раз разговоры о новом мировом рекорде зашли еще в марте 2018 года. Но комитету Книги Гиннеса и представителям компании Toyota так и не удалось договориться, причиной чему стала именно низкая скорость бросков. Однако, год спустя, после того, как компания Toyota официально взяла проект робота CUE под "свое крыло", на свет в ноябре 2018 года появился робот CUE2, а в апреле 2019 года - робот CUE3.

Усовершенствования системы управления робота CUE3 позволяют ему выполнять броски быстрее, чем его предшественники. Более того, время между бросками уже удовлетворяет условиям Книги Гиннеса для того, чтобы считать серию бросков серией непрерывных бросков. Помимо скорости, специалистам компании Toyota удалось увеличить и точность бросков, что стало определяющим фактором при установлении нового мирового рекорда.

В день рекордной попытки робот CUE3 провел "разминочную" серию из 1000 бросков, на что у него ушло более трех часов времени. Из-за установленных временных рамок руководство компании Toyota решило ограничить количество бросков до 2020, что также символизирует 2020 год, год, когда в Токио будут проходить очередные Олимпийские Игры. После принятия такого решения робот CUE3 приступил к выполнению рекордной серии бросков, с чем он справился за несколько часов времени. И чуть позже команда CUE стала обладателем официального свидетельства мирового рекорда, установленного их творением.


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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    1 июля 2019 09:10
    #1 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 572
    Не совсем "честный" рекорд относительно робота. Он стоял на одном месте. Его тупо отладили для броска именно с этого расстояния и угла, он просто очень точно повторял движения, что для робота не трудно.
        
    1 июля 2019 10:22
    #2 Написал: MaxIvanov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 403
    Ну да, японская залепуха в виде робота, если бы он хотя бы не стоял на месте,
        
    1 июля 2019 13:53
    #3 Написал: Deverot

    Публикаций: 0
    Комментариев: 63
    Напоминает совмещение 2-х древних военный технологий, а именно: Соломенное чучело + малая стационарная катапульта...

    Японцы прям прорыв в технологиях сделали! Это же два в одном! Теперь осады диких варваров нашим заброшенным крепостям не страшны...(и не только потому что там нечего разграблять и некого убивать, а благодаря японским роботизированным баскетболистам)
        

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