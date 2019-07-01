Робот-баскетболист CUE3 компании Toyota попал в Книгу мировых рекордов Гиннеса, сделав подряд 2020 точных бросков
В свое время мы рассказывали нашим читателям о роботе CUE, созданном сотрудниками компании Toyota в свободное от работы время. Этот робот, работающий под управлением системы искусственного интеллекта, предназначен для выполнения всего одной задачи - с высокой точностью бросать мяч в баскетбольное кольцо. И недавно, благодаря новой усовершенствованной системе управления, робот CUE3 установил новый рекорд и получил соответствующее место в Книге мировых рекордов Гиннеса, сделав подряд 2020 точных бросков, каждый из которых завершился попаданием мяча в корзину.
Самой первой версии робота CUE требовалось три минуты для того, чтобы совершить один бросок. Наблюдение за бросками робота представляло собой хоть и интересный, но очень медленный и утомительный процесс. Такой долгий промежуток между бросками означал, что, согласно условиям Книги Гиннеса, последовательность бросков робота нельзя было считать за непрерывную.
Первый раз разговоры о новом мировом рекорде зашли еще в марте 2018 года. Но комитету Книги Гиннеса и представителям компании Toyota так и не удалось договориться, причиной чему стала именно низкая скорость бросков. Однако, год спустя, после того, как компания Toyota официально взяла проект робота CUE под "свое крыло", на свет в ноябре 2018 года появился робот CUE2, а в апреле 2019 года - робот CUE3.
Усовершенствования системы управления робота CUE3 позволяют ему выполнять броски быстрее, чем его предшественники. Более того, время между бросками уже удовлетворяет условиям Книги Гиннеса для того, чтобы считать серию бросков серией непрерывных бросков. Помимо скорости, специалистам компании Toyota удалось увеличить и точность бросков, что стало определяющим фактором при установлении нового мирового рекорда.
В день рекордной попытки робот CUE3 провел "разминочную" серию из 1000 бросков, на что у него ушло более трех часов времени. Из-за установленных временных рамок руководство компании Toyota решило ограничить количество бросков до 2020, что также символизирует 2020 год, год, когда в Токио будут проходить очередные Олимпийские Игры. После принятия такого решения робот CUE3 приступил к выполнению рекордной серии бросков, с чем он справился за несколько часов времени. И чуть позже команда CUE стала обладателем официального свидетельства мирового рекорда, установленного их творением.