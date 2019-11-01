HERMES - робот, полностью копирующий движения человека при ходьбе, беге и прыжках
В будущем одной из областей применения робототехники будет использование роботов в сценариях ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других местах, где пребывание людей будет связано с риском для их здоровья и жизни. Но, прежде чем роботы смогут действовать в столь сложных условиях, они должны будут научиться справляться с большими физическими нагрузками, обрести необходимую ловкость и координацию движения на уровне, превосходящем по этим параметрам уровень человека.
За последние годы существенные достижения в указанной выше области касались в большинстве случаев четвероногих роботов, развитие же двуногих гуманоидных роботов по известным причинам движется намного медленнее. И пока такие роботы не в состоянии справиться с подъемом грузов, с приложением к чему-либо силы, не падая при этом. Но исследователям из Массачусетского технологического института и Иллинойсского университета удалось разработать новый способ контроля равновесия для двуногих роботов с дистанционным управлением, который частично решает упомянутые выше проблемы.
Внедрение новых алгоритмов, использование новых датчиков и других технологий являются сейчас единственно правильным путем к тому, чтобы двуногие роботы обрели способность к работе в сложных условиях. Робот HERMES (Highly Efficient Robotic Mechanisms and Electromechanical Systems), используемый исследователями, имеет достаточно простую конструкцию, он состоит из туловища, стоящего на двух нижних конечностях. Управление роботом осуществляется при помощи специального жилета, одетого на оператора. Этот жилет оцифровывает информацию о движениях человека и передает эту информацию роботу, который повторяет движения с максимальной точностью.
Кроме этого жилет оператора обеспечивает обратную связь, давая человеку ощутить нагрузки, испытываемые конструкцией робота при выполнении каких-либо действий. Это и некоторые другие функции жилета позволяют человеку полностью контролировать робота, сохраняя свое и его, робота, равновесие. Как показали испытания, эта обратная связь работает замечательно во всех случаях, во время ходьбы, бега, прыжков и выполнения какой-либо работы.
Система, которая обеспечивает обратную связь и управление роботом HERMES, способна самообучаться и совершенствоваться, используя данные о движениях человека, через некоторое время робот становится способен выполнять движения, которые он не мог или не знал как делать ранее.
А приведенный ниже видеоролик является подтверждением всему, что сказано в предыдущем абзаце.