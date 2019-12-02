BRUIE - колесный робот, предназначенный для изучения океанов ледяных планет Солнечной системы

Интерес ученых к изучению океанов, скрывающихся под толщей льда поверхности некоторых из спутников планет Солнечной системы, вполне понятен, так как в этих океанах вполне могут существовать как примитивные, так и более развитые формы жизни. В планах американского космического агентства НАСА уже есть мисси по изучению Европы
и Энцелада, и ключевым моментом этих миссий будут роботы, способные самостоятельно действовать под водой, будучи спущенными туда сквозь многокилометровую толщу льда. Мы уже рассказывали нашим читателям о различных проектах таких роботов
, большая часть из которых представляет собой миниатюрные субмарины
. Но специалисты из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) пошли по несколько другому пути, созданный ими робот BRUIE (Buoyant Rover for Under-Ice Exploration) имеет колесную конструкцию и он будет "кататься" по нижней стороне ледяного панциря, производя наблюдения и различные научные измерения
.
Граничная область, где ледяной покров "встречается" с водами подледного океана, более интересна с научной точки зрения, чем другие области. Ведь именно в этой области могут присутствовать условия, в которых весьма успешно существуют некоторые из видов живых организмов, как это наблюдается в земных полярных океанах.
"Исследования, проведенные на Земле, показали, что некоторые виды жизни буквально процветают на границе льда и воды. Изучение этих областей при помощи традиционных аппаратов-субмарин
, автоматических или с дистанционным управлением, сталкивается с целым рядом проблем, связанных с морскими течениями, из-за которых на удерживание постоянной позиции аппарата тратится достаточно значительное количество энергии" - рассказывает Энди Клеш (Andy Klesh), ведущий инженер проекта, - "Робот BRUIE использует положительную плавучесть для того, чтобы надежно закрепляться на нижней поверхности льда, и, поэтому, ему не вредят никакие потоки и течения. Но он может сменить плавучесть с положительной на отрицательную и совершить нырок в глубины океана для измерений и отбора проб воды с глубины. А в максимально экономном режиме робот BRUIE может наблюдать за окружающей средой в течение месяцев".
Робот BRUIE своей формой похож на катушку, длиной около метра. В центральной оси этой "катушки" расположена электроника, батарея, камеры и измерительные инструменты. На концах оси установлены два колеса с электроприводами, имеющие острые шипы на поверхности, которые обеспечивают хорошее сцепление с гладкой поверхностью льда.
Первые испытания робота BRUIE начнутся в декабре на австралийской научно-исследовательской станции Кейси, где этот робот будет спущен в воду через отверстие во льду. После этого робот начнет свое подледное путешествие, предавая живое видео, снимаемое двумя высококачественными камерами, и делая замеры концентрации растворенного в воде кислорода, солености воды, давления и температуры.
Если первые подводные испытания робота BRUIE пройдут успешно, то робот через несколько месяцев будет избавлен от кабельной "привязи" и ему будет разрешено работать полностью самостоятельно на больших глубинах.