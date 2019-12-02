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BRUIE - колесный робот, предназначенный для изучения океанов ледяных планет Солнечной системы

Робот BRUIE под водой


Интерес ученых к изучению океанов, скрывающихся под толщей льда поверхности некоторых из спутников планет Солнечной системы, вполне понятен, так как в этих океанах вполне могут существовать как примитивные, так и более развитые формы жизни. В планах американского космического агентства НАСА уже есть мисси по изучению Европы и Энцелада, и ключевым моментом этих миссий будут роботы, способные самостоятельно действовать под водой, будучи спущенными туда сквозь многокилометровую толщу льда. Мы уже рассказывали нашим читателям о различных проектах таких роботов, большая часть из которых представляет собой миниатюрные субмарины. Но специалисты из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) пошли по несколько другому пути, созданный ими робот BRUIE (Buoyant Rover for Under-Ice Exploration) имеет колесную конструкцию и он будет "кататься" по нижней стороне ледяного панциря, производя наблюдения и различные научные измерения.

Граничная область, где ледяной покров "встречается" с водами подледного океана, более интересна с научной точки зрения, чем другие области. Ведь именно в этой области могут присутствовать условия, в которых весьма успешно существуют некоторые из видов живых организмов, как это наблюдается в земных полярных океанах.

"Исследования, проведенные на Земле, показали, что некоторые виды жизни буквально процветают на границе льда и воды. Изучение этих областей при помощи традиционных аппаратов-субмарин, автоматических или с дистанционным управлением, сталкивается с целым рядом проблем, связанных с морскими течениями, из-за которых на удерживание постоянной позиции аппарата тратится достаточно значительное количество энергии" - рассказывает Энди Клеш (Andy Klesh), ведущий инженер проекта, - "Робот BRUIE использует положительную плавучесть для того, чтобы надежно закрепляться на нижней поверхности льда, и, поэтому, ему не вредят никакие потоки и течения. Но он может сменить плавучесть с положительной на отрицательную и совершить нырок в глубины океана для измерений и отбора проб воды с глубины. А в максимально экономном режиме робот BRUIE может наблюдать за окружающей средой в течение месяцев".

Робот BRUIE


Робот BRUIE своей формой похож на катушку, длиной около метра. В центральной оси этой "катушки" расположена электроника, батарея, камеры и измерительные инструменты. На концах оси установлены два колеса с электроприводами, имеющие острые шипы на поверхности, которые обеспечивают хорошее сцепление с гладкой поверхностью льда.

Первые испытания робота BRUIE начнутся в декабре на австралийской научно-исследовательской станции Кейси, где этот робот будет спущен в воду через отверстие во льду. После этого робот начнет свое подледное путешествие, предавая живое видео, снимаемое двумя высококачественными камерами, и делая замеры концентрации растворенного в воде кислорода, солености воды, давления и температуры.

Если первые подводные испытания робота BRUIE пройдут успешно, то робот через несколько месяцев будет избавлен от кабельной "привязи" и ему будет разрешено работать полностью самостоятельно на больших глубинах.


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