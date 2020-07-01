Создан автоматический робот-ученый, способный самостоятельно планировать и проводить эксперименты
В последнее время мы все чаще и чаще видим то, что роботы становятся способными делать работу, которая раньше считалась прерогативой только живых людей. И недавно инженеры и исследователи Ливерпульского университета создали робота-ученого, способного автоматически спланировать предстоящие исследования, выполнить их, проанализировать полученные результаты и решить, что ему делать на следующем этапе исследований. И этот робот уже делает новые научные открытия прямо сейчас.
Робот-ученый весит приблизительно 400 килограмм, а его высота составляет 1.75 метра. Он очень напоминает механическую руку-манипулятор, подобную тем, которые используются на промышленных автоматических линиях. Однако, манипулятор робота-ученого был подвергнут ряду модернизаций, включая модернизацию захватов, которые теперь позволяют роботу брать и удерживать стеклянные пробирки, нажимать на кнопки и выполнять другие "тонкие" действия.
Робот-ученый способен перемещаться по лаборатории при помощи лазерного сканера LIDAR, подобного сканеру, используемому в автомобилях-роботах. В "мозг" робота внесены пространственные координаты нескольких рабочих мест, на которых можно выполнять определенные работы. Добравшись до определенного рабочего места, робот размещает себя с большой точностью по отношению к окружающему оборудованию, используя высокочувствительные датчики прикосновения и резиновые площадки, расположенные в определенных местах.
Как и у любого ученого, самой примечательной частью этого робота является его мозг. Компьютер этого "мозга" наполнен алгоритмами, позволяющими роботу выполнять приблизительно 98 миллионов примитивных экспериментов и действий, из которых "составляются" более сложные эксперименты. Отметим, что ни один из подобных роботов, созданных ранее, не обладал такой степенью свободы. Обычные роботы, использующиеся в научных лабораториях, способны выполнять только одну-две задачи, и они не способны принимать решения касательно своих дальнейших действий.
Первые исследования, которые были проведены новым роботом-ученым, имели отношение к катализаторам для расщепления воды на водород и кислород. Робот способен полностью самостоятельно выполнить любой из этапов данных исследований, включая взвешивание и дозировку твердых материалов, смешивание растворов, регулирование уровня освещения, управление химическими реакциями и измерение количества выработанного водорода. Решение о том, в какую сторону двигаться в дальнейших исследованиях, робот принимал самостоятельно на основе данных об успехе предыдущего этапа.
Без любого вмешательства со стороны людей, робот ученый проработал 8 полных суток, периодически делая паузу на 2.5 часа для подзарядки аккумуляторных батарей. За 172 час "чистого" рабочего времени робот провел 688 экспериментов и сумел найти совершенно новый вид фотокатализатора, эффективность которого в шесть раз превышает эффективность других подобных катализаторов.
Некоторые из ученых высказывают опасения, что такие роботы являются угрозой для их будущего. Однако, исследователи из Ливерпуля считают свое создание не заменой человеку, а наиболее продвинутым исследовательским инструментом, способным избавить людей от выполнения опасных, примитивных и повторяющихся действий. А на плечах людей останутся лежать задачи более высокого интеллектуального уровня - по определению направления исследований, порядка проведения экспериментов и т.п.