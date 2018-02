Космический аппарат New Horizons сделал снимки, ставшие снимками-рекордсменами, сделанными на самом большом удалении от Земли

Космический аппарат New Horizons сделал и передал на Землю несколько новых снимков, на которых показаны области пространства около орбиты Плутона, являющиеся внешними границами Солнечной системы. Данные снимки не могут похвастаться отменным качеством, но самым интересным является то, что эти снимки являются своего рода рекордсменами, т.к. они были сделаны на самом большом на сегодняшний день удалении от Земли.Первый снимок был сделан черно-белой камерой Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) аппарата New Horizons, объектив которой был развернут в сторону группы звезд Wishing Well, находящихся на удалении 1 300 световых лет от Земли. В момент, когда был сделан этот снимок, аппарат New Horizons и Землю разделяло расстояние порядка 6.1 миллиарда километров, что дальше точки с удалением 6.04 миллиарда километров, с которой космический аппарат Voyager 1 в 1990 году сделал свой знаменитый снимок Pale Blue Dot.Однако, снимку группы звезд Wishing Well было суждено оставаться рекордсменом совсем короткое время. Два часа спустя объектив камеры LORRI был развернут в направлении объектов пояса Койпера 2012 HZ84 и 2012 HE85, после чего эта камера сделала снимки этих объектов с самого близкого расстояния за всю историю.В настоящее время космический аппарат New Horizons движется в космосе , покрывая за сутки расстояние в 1.1 миллион километров. Все оборудование аппарата находится в полностью работоспособном состоянии и в целях экономии энергии и рабочего ресурса погружено в спящий режим. Очередное "пробуждение" этого аппарата запланировано на 4 июня для проведения рекогносцировки и коррекции курса, который в середине 2019 года дожжен привести аппарат к его цели , объекту пояса Койпера 2014 MU69. И, когда это случится, данное событие станет первым посещением автоматическим исследовательским аппаратом самого дальнего космического объекта Солнечной системы.Напомним нашим читателям, что миссия аппарата New Horizons была расширена после выполнения основной цели - Плутона, пролетая мимо которого аппарат сделал массу ценных снимков и научных измерений. В качестве очередной цели был выбран объект 2014 MU69 , который, как показали наблюдения космических телескопов Hubble и Gaia, имеет весьма необычную форму и может состоять из двух отдельных космических тел. Ученые посчитали, что объект 2014 MU69 может стать настоящим "научным золотым дном", и аппарат New Horizons, скорректировав свою траекторию, направившись к намеченному месту встречи