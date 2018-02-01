Инструмент ESPRESSO впервые связал все четыре телескопа VLT в один большой 16-метровый виртуальный телескоп

Одной из главных целей, которая преследовалась строительством телескопа Very Large Telescope (VLT)
Европейской южной обсерватории, являлась возможность объединения всех его четырех отдельных 8.2-метровых телескопов Unit Telescopes (UT) в один большой виртуальный телескоп. И буквально на днях, благодаря введению в строй нового спектрографа ESPRESSO
, эта цель, наконец, была достигнута, а созданный виртуальный телескоп впервые взглянул в глубины Вселенной. Отметим, что благодаря объединению, виртуальный телескоп VLT стал самым большим и мощным в мире на сегодняшний день оптическим телескопом с точки зрения эффективного диаметра его зеркала.
Основной задачей, которая будет решаться при помощи спектрографа ESPRESSO, станет поиск и определение параметров подобных Земле экзопланет
, поиск возможных отклонений базовых физических констант в далеких областях космического пространства. Последний вид экспериментов требует проведения наблюдений за самыми далекими и тусклыми квазарами, и наблюдения такого рода станут возможны в ближайшем будущем, благодаря объединению света, собранного четырьмя телескопами, и использованию сверхстабильного источника опорного света.
Из-за ряда технических сложностей система, объединяющая свет от четырех телескопов не была создана и запущена до последнего времени, хотя такая возможность была заложена при строительстве телескопа, и для оборудования будущей системы было оставлено соответствующее место. Этим оборудованием является сложная оптическая система из зеркал, призм и линз, которая направляет свет от каждого телескопа на вход спектрометра ESPRESSO, находящегося на равном удалении в 69 метром. Благодаря этой сложной оптической системе, спектрограф ESPRESSO может получить на своем входе любую комбинацию света от телескопов, повысив качество изображения в одном случае, или снизив время наблюдений в другом.
До введения в строй спектрографа ESPRESSO, свет от четырех телескопов объединялся при помощи устройства-интерферометра. Такой подход позволял получить высококачественные детализированные изображения ярких космических объектов. Но он принципиально не мог быть использован для проведения наблюдений за далекими и тусклыми космическими объектами.
Введение в строй спектрографа ESPRESSO и объединение четырех телескопов VLT в единый астрономический инструмент предоставит ученым возможности увидеть вещи и явления, которые ранее им были недоступны. А некоторые из самых современных технологий
, такие, как лазерная частотная гребенка, используемая для проведения калибровки инструмента, обеспечат беспрецедентную точность, повторяемость результатов и стабильность наблюдений, что сможет стать опорной точкой для совершения целого ряда новых научных открытий.
"Спектрограф ESPRESSO, работающий сейчас со всеми четырьмя телескопами VLT UT, станет тем, что покажет нам глубины космоса в самых мельчайших деталях" - рассказывает Ксавьер Барконс (Xavier Barcons), Генеральный директор Европейской Южной обсерватории, - "И после этого мы, без сомнений, будет с еще большим нетерпением ожидать введения в строй телескопов следующего поколения, таких, как Extremely Large Telescope".