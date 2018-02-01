Компания SpaceX запустила в космос первые два спутника будущей глобальной коммуникационной сети Starlink

Известная аэрокосмическая компания SpaceX
произвела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту несколько новых искусственных спутников, включая и два спутника "Tintin A & B" будущей глобальной сети Starlink
, которая обеспечит высокоскоростной доступ к Интернету в любой точке земного шара. Согласно планам, большая часть спутников этой сети
должна быть развернута к 2024 году, дополнительные спутники, которые будут запускаться позже, только увеличат зону покрытия и качество работы сети Starlink.
Запуск ракеты Falcon 9 во многом походил на все предыдущие запуски. Первая ступень отделилась от остальной части ракеты спустя три минуты после старта. И, что является не очень типичным для компании SpaceX, не было предпринято попытки возвращения отработавшей первой ступени назад на Землю. Первая ступень была утеряна намеренно, ведь она являлась уже устаревшим вариантом "Block 3", в то время, как в скором времени будут использоваться усовершенствованные варианты ступеней многократного использования "Block 5".
Основным грузом ракеты Falcon 9 был спутник Hisdesat PAZ, новейший спутник, предназначенный для съемки поверхности Земли. Разрешающая способность камер этого спутника столь высока, что на снимках, сделанных из космоса, можно будет рассмотреть объекты, размером в 25 сантиметров. Кроме этого, за сутки работы новый спутник может произвести съемку поверхности, по площади сравнимую с площадью Италии.
Нынешний запуск ракеты имел еще одно отличие от предыдущих запусков. Компания SpaceX произвела первую попытку возвращения кожуха, который защищает полезный груз во время запуска. Этот защитный кожух является весьма высокотехнологичным устройством, оцениваемым в 6 миллионов долларов, и для того, чтобы вернуть кожух компания SpaceX выпустила в море специальную лодку-ловца, снабженную прочной сетью, растянутой над ее палубой. Сам кожух также был оборудован крошечными маневровыми двигателями и парашютами, которые должны обеспечить управляемый спуск к лодке. К сожалению, драгоценный груз не попал в сети лодки и упал на поверхность воды на расстоянии нескольких сотен метров от лодки.
Отметим, что стоимость первой ступени составляет 70 процентов стоимости ракеты Falcon 9 в целом, а возможность возвращение защитного кожуха позволит сократить затраты на один запуск еще на 10 процентов, что так же не мало.
Элон Маск, основатель и руководитель компании SpaceX, сообщил через свой Twitter, что оба спутника Starlink развернулись в космосе без каких либо проблем и уже сейчас обмениваются данными с наземными станциями. А вторая попытка возвращения защитного кожуха грузового отсека будет предпринята во время следующего запуска ракеты, который будет произведен ориентировочно через месяц.