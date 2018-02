Компания SpaceX успешно осуществила первый испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Известная американская космическая компания SpaceX, о которой мы достаточно часто упоминаем на страницах нашего сайта, уже вошла в историю покорения космического пространства, как первая частная компания, которая начала производить вывод на околоземную орбиту искусственных спутников и грузов, предназначенных для Международной космической станции. И вчера вечером компания SpaceX вписала в свой актив еще одно огромное достижение, первый успешный испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy , которая является самой большой и самой мощной ракетой на сегодняшний день. Запуск был произведен 6 февраля 2018 года в 20:45 по времени Гринвичского меридиана, а местом запуска была стартовая площадка Launch Complex 39A (LC-39A) Космического центра НАСА имени Кеннеди.Отметим, что запуск ракеты был произведен с задержкой на два часа и 15 минут из-за сильного высотного ветра, скорость которого выходила за допустимые пределы безопасности. Во время старта все 27 двигателей Merlin-1D ракеты Falcon Heavy развили суммарную тягу в 2 516 756 килограмм (5 548 500 фунтов), сжигая в своих камерах керосин и сжиженный кислород. Через две минуты и 29 секунд спустя старта два навесных ускорителя завершили работу и отделились от центральной части ракеты. Первая ступень центральной части завершила работу и отделилась от второй ступени через три минуты и 4 секунды после момента старта.Двигатели второй ступени работали на протяжении последующих пяти минут и 16 секунд в первый раз, и в течение 30 секунд во время второго включения для выполнения маневра выхода на орбиту. Позже необычный полезный груз ракеты, в роли которого выступал автомобиль Tesla с манекеном за его рулем, отделился и был направлен по межпланетной околосолнечной траектории, которая позже приведет его в район орбиты Марса. Однако, траектория полета специально выбрана таким образом, что у автомобиля нет ни малейшего шанса пересечься с Красной Планетой.Поскольку шансы на успешный запуск ракеты Falcon Heavy составляли 50 на 50 процентов, компания SpaceX не решилась выводить в космос реальный полезный груз. Традиционно в качестве имитаторов груза используются железные ящики, наполненные щебнем, или бетонные блоки. Однако, по причуде Элона Маска, основателя и руководителя компаний SpaceX и Tesla Motors, в качестве имитатора полезного груза выступал автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого находился одетый в скафандр манекен по имени "Starman". Отметим, что скафандр, одетый на этот манекен, является прототипом скафандров, которые будут носить пассажиры и команда пилотируемых космических кораблей Dragon компании SpaceX.В соответствии с программой создания систем запуска многократного использования , две боковых ракеты самостоятельно вернулись к месту запуска и успешно совершили практически синхронную посадку на подготовленные для этого площадки SpaceX Landing Zones 1 и 2 на мысе Канаверал. Центральная первая ступень ракеты Falcon Heavy должна была совершить посадку на автоматическую баржу "Of Course I Still Love You" , которая находилась в соответствующей точке Атлантического океана. К сожалению, этой ракете, во-первых, не хватило топлива для успешного завершения данного маневра, и у нее вышли из строя два из трех тормозных двигателей. В результате этого она на скорости 480 километров в час врезалась в поверхность океана на удалении 100 метров от баржи, окатив ее палубу градом осколков.