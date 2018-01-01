Компания SpaceX успешно провела первый тест всех двигателей ракеты Falcon Heavy, уже установленной на стартовой площадке
Самая большая на сегодняшний день в мире ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно прошла этап статических испытаний всех ее двигателей, будучи установленной на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал. Эти испытания являются частью предполетной подготовки и тестирования ракеты, которая стала еще на один шаг ближе к моменту ее запуска. И, согласно информации, опубликованной в сети Элоном Маском, основателем и руководителем компании SpaceX, вся процедура испытаний прошла строго по графику без каких-либо отклонений и неожиданностей.
Если все будет идти и дальше в соответствии с намеченными планами, то уже в начале февраля ракета Falcon Heavy станет самой мощной ракетой-носителем, запущенной с момента последнего запуска ракет Saturn V, которые в 60-х и 70-х годах использовались для доставки в космос космических кораблей и оборудования лунных миссий Apollo. Ракета Falcon Heavy - это дальнейшее развитие ракет типа Falcon 9, по сути, ее первая ступень представляет собой соединенные три первых ступени ракеты Falcon 9, которые были подвергнуты незначительной модификации. Ракета Falcon Heavy имеет в общей сложности 27 двигателей Merlin, которые вырабатывают 2.31 миллиона килограмм реактивной тяги, что сопоставимо с тягой, вырабатываемой двигателями восемнадцати авиалайнеров Boeing-747.
Двигатели ракеты Falcon Heavy были запущены для прохождения так называемых статичных испытаний, во время которых ракета остается прикрепленной к стартовому столу. Эти испытания являются частью более обширной программы предполетных испытаний, и, отметим, что не всегда компании SpaceX удавалось добиться успеха на данном этапе. Напомним нашим читателям, что в сентябре 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась во время подобных испытаний, что привело к значительному ущербу и потере спутника, стоимостью во много миллионов долларов.
"Ракета Falcon Heavy отлично справилась с испытанием" - написал Элон Маск в Твиттере, - "Ее громогласный рев разносился далеко вокруг. Мы планируем произвести запуск этой ракеты через неделю или около этого".
И в заключение следует отметить, что первый запуск ракеты Falcon Heavy будет испытательным запуском, и, со слов Элона Маска, он будет считаться успешным даже в том случае, если ракете удастся взлететь со стартового стола и удалиться на некоторое расстояние от места запуска. Тем не менее, несмотря на вероятность взрыва во время испытаний и вероятность проведения неудачного запуска, Элон Маск загрузил в отсек ракеты новый красный автомобиль Tesla Roadster, который выступает в качестве имитатора полезного груза.