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Ракета Falcon Heavy компании SpaceX установлена на стартовой площадке и готова к запуску

Ракета Falcon Heavy


Первая ракета-носитель тяжелого класса Falcon Heavy компании SpaceX установлена в вертикальном положении на стартовой площадке 39A Космического центра НАСА имени Кеннеди. Эта ракета, высота которой равна 70 метрам (229 футов), полностью собрана и за исключением некоторых мелочей практически готова к запуску. В случае успешного запуска этой ракеты она станет самой мощной ракетой на сегодняшний день, способной не только доставлять большие и тяжелые грузы на околоземную орбиту, но и обеспечить отправку экспедиций на Луну, Марс и другие планеты.

Ракета Falcon Heavy представляет собой три соединенные друг с другом первые ступени ракет Falcon 9. Все 27 двигателей этой ракеты обеспечат 2.13 миллиона килограмм тяги, что позволит ракете выводить в космос груз, весом до 63 800 килограмм. Для сравнения, тяжелая ракета Delta 4-Heavy способна поднять в космос 28 790 килограмм груза.

Ракета Falcon Heavy #2


Первый запуск ракеты Falcon Heavy планируется произвести уже в этом месяце. В целях безопасности все двигатели ракеты будут работать на 92 процентах от их максимальной мощности. Две боковых части ракеты Falcon Heavy вернутся на Землю и предпримут попытку мягкой посадки на специально подготовленные для них площадки. Третья, центральная часть ракеты, улетит гораздо дальше, и она тоже будет возвращена на Землю. Только вот посадку она будет производить на площадку, расположенную на верхней палубе автоматической баржи, которая будет находиться в океане.







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