Stratolaunch, самый большой самолет на сегодняшний день, успешно прошел один из последних тестов
На прошедших выходных самолет Stratolaunch, являющийся самым большим самолетом в мире на сегодняшний день, успешно прошел один из заключительных тестов, которые являются подготовкой к попытке первого взлета этого гиганта. Напомним нашим читателям, что целью проекта Stratolaunch, основанного Полом Алленом, является создание системы космических запусков, способной выводить на низкую околоземную орбиту полезные грузы, весом до 230 тонн, используя обычные взлетно-посадочные полосы, гигантский самолет и одноступенчатые ракеты-носители.
Самолет Stratolaunch полностью оправдывает звание самого большого самолета, его высота составляет чуть больше 15 метров, длина - 72.5 метра, а размах крыльев - 116 метров. Самолет имеет два фюзеляжа, в правом из которых располагаются члены экипажа, а второй фюзеляж служит местом, где установлены навигационные системы, полетные системы и прочая авиационная электроника. Оба фюзеляжа соединяются укрепленным крылом, которое служит в качестве места крепления для ракеты, которая будет подниматься на высоту ее запуска.
Последние испытания самолета Stratolaunch проводились в субботу и воскресенье в традиционном месте, на полосах и рулежных дорожках аэро- и космопорта Mojave Air & Space Port в Калифорнии. На этот раз самолету позволили разогнаться до скорости 75 километров в час, скорости, которая является пределом, по достижению которого этому гигантскому самолету придется начинать взлет в любом случае.
Представители компании Stratolaunch сообщают, что данные испытания были практически одними из последних, в самолете уже не осталось узлов и деталей, которые надо продолжать тестировать дальше. Это, к сожалению, еще не означает, что первая попытка взлета самолета будет произведена в самое ближайшее время. Согласно планам компании этот момент должен наступить только к концу текущего десятилетия.