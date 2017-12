Stratolaunch, самый большой самолет на сегодняшний день, совершил первый тест-драйв по взлетно-посадочной полосе

На выходных прошлой недели компания Stratolaunch произвела успешный тест-драйв созданного ими самого большого самолета в мире на сегодняшний день. Самолет с двойным фюзеляжем и с самым большим размахом крыльев проехался по рулежным дорожкам и по взлетно-посадочной полосе аэропорта-космодрома Mojave Air and Space Port, расположенного в Калифорнии. Во время этих испытаний специалисты компании проверяли работу подвески, системы стабилизации и торможения этого гигантского летательного аппарата.Согласно информации, опубликованной представителями компании Stratolaunch, все системы, включая тормозную систему, снабженную функциями ABS, работали в точности так, как и предполагалось согласно предварительным расчетам."Нам удалось успешно проверить и продемонстрировать правильную работу системы стабилизации, которая регулировала уровень и направление передних опор шасси. Помимо этого, тормозная система самолета также успешно прошла все испытания" - рассказывает Джордж Бугг (George Bugg), руководитель авиационной части программы компании Stratolaunch, - "Эти первые испытания, проведенные на небольшой скорости движения, являются очень важным шагом на пути к совершению первого полета".Напомним нашим читателям, что частная аэрокосмическая компания Stratolaunch была основана соучредителем компании Microsoft Полом Алленом (Paul Allen). Гигантский самолет предназначен для взлета с наземной полосы и подъема на большую высоту, с которой будет произведен запуск одноступенчатой ракеты-носителя, которая доставит груз и небольшие спутники на низкую околоземную орбиту.Гигантский самолет впервые покинул ангар , в котором производилась его сборка, в мае этого года. Спустя три месяца после этого события специалисты компании произвели одновременный запуск всех шести двигателей самолета, выполнив испытания системы подачи топлива и связанных с ней других систем. Согласно планам компании Stratolaunch, самолет должен начать летать к концу текущего десятилетия, а космодром Mojave Air and Space Port станет основной базой для проведения космических операций компанией Stratolaunch.Гигантский самолет Stratolaunch весит 227 тонн и он будет способен поднимать в воздух груз, весом в 250 тонн. Собственно самолет был построен компанией Scaled Composites, компанией, основанной конструктором космической техники Бертом Рутэном (Burt Rutan) и которая разработала конструкцию подобного самолета-носителя White Knight Two для компании Virgin Galactic.